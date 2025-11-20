Bratje Italije zaradi sporne carbonare zahtevali preiskavo

Italijansko vladajočo stranko Bratje Italije premierke Giorgie Meloni je razjezilo odkritje, da v trgovini v stavbi Evropskega parlamenta prodajajo pripravljene omake za carbonaro, opremljene z zastavo Italije, čeprav vsebujejo sestavine, ki niso v skladu s tradicionalnim italijanskim receptom. V luči tega so tudi zahtevali preiskavo.

»Ti izdelki so tipičen primer 'italijanskega zvenenja', torej izdelkov, ki sicer zvenijo italijansko, vendar niso. Nesprejemljivo je, da so na policah trgovine Evropskega parlamenta. Zahteval sem takojšnjo preiskavo,« je v torek na družbenih omrežjih zapisal italijanski minister za kmetijstvo Francesco Lollobrigida.

Stranka Bratje Italije se je že obrnila na predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo in se v pismu zavzela za preiskavo, ali določeni proizvodi v trgovini kršijo predpise Evropske unije o označevanju živil, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

»Nepravilna uporaba simbolov ali sklicevanje na italijanskost na izdelkih, ki ne izvirajo iz Italije, lahko predstavlja zavajajočo prakso in je zato kazniva,« je za spletni portal Euronews dejal italijanski evroposlanec Carlo Fidanza.

Špageti alla carbonara so ena najbolj znanih italijanskih jedi. O njihovem nastanku obstajajo različne legende. Nekateri nastanek te jedi povezujejo z oglarji, ki naj bi jo pripravljali med svojim delom. Oglar v italijanščini je namreč carbonaio.

Tradicionalni špageti carbonara vsebujejo sestavine, kot so slanina guanciale, črni poper, sir pecorino romano in jajca.