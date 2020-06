FOTO:Brazilija v boju z virusom, Bolsonaro z institucijami

Medtem ko je večina južnoameriških držav sprejela stroge ukrepe za preprečitev širjenja novega koronavirusa – ponekod v Argentini bodo prebivalci ostali doma najmanj do 28. junija –, se v odsotnosti ukrepov na zvezni ravni v 210-milijonski Braziliji spopadajo z naraščanjem okužb in napadi na demokratične institucije.Da je Južna Amerika novo žarišče koronavirusa, je Svetovna zdrav­stvena organizacija (WHO) sporočila konec maja. Regijo zaznamujejo velike razlike med revnimi in bogatimi, v revnih četrtih ni mogoče ohranjati varnostne razdalje, je ta teden spomnila direktorica Panameriške zdravstvene organizacije (Paho) ...