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    Svet

    Brazilija: v drugi krog predsedniških volitev Bolsonaro in Lula

    Bolsonaro je v prvem krogu osvojil največ glasov, vendar noben od skupaj 13 kandidatov ni dosegel več kot polovice glasov, potrebnih za zmago v prvem krogu.
    FOTO: Adriano Machado/Reuters
    Galerija
    FOTO: Adriano Machado/Reuters
    STA
    5. 10. 2026 | 07:02
    5. 10. 2026 | 08:43
    3:16
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    Na nedeljskih predsedniških volitvah v Braziliji je največ glasov presenetljivo dobil desni senator Flavio Bolsonaro pred levim predsednikom Luizom Ináciem Lulo da Silvo. Brazilske predsedniške volitve bodo odločene v drugem krogu, v katerem se bosta 25. oktobra pomerila levičarski 80-letni predsednik Luiz Inácio Lula da Silva in desničarski 45-letni senator Flavio Bolsonaro, sicer sin nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara, poročajo agencije.

    Bolsonaro je v prvem krogu presenetljivo osvojil največ glasov, vendar noben od skupaj 13 kandidatov ni dosegel več kot polovice glasov, ki so bili potrebni za zmago v prvem krogu. Po 97 odstotkih preštetih glasov jih je imel Bolsonaro 47,4 odstotka, Lula pa 44,6 odstotka, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Izid je rahlo presenetljiv, saj je imel po javnomnenjskih raziskavah pred volitvami tesno prednost Lula, vsi preostali kandidati pa so bili daleč za njima. Lula je v kampanji zagovarjal nadaljevanje socialnih programov in javnih naložb.

    Luiz Inácio Lula da Silva. FOTO: Brian Snyder/Reuters
    Luiz Inácio Lula da Silva. FOTO: Brian Snyder/Reuters

    Lula prepričan v zmago v drugem krogu

    Bolsonaro je v prvem odzivu izrazil veliko zadovoljstvo nad izidom prvega kroga volitev. »Zelo sem vesel zaradi konkretne možnosti, da bo Brazilija čez tri tedne dala dokončen odgovor z izbiro moderne vlade,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal v nagovoru privržencem v prestolnici Brasilia.

    Lula pa je izrazil prepričanje v zmago v drugem krogu. »Pripravljeni smo na drugi krog volitev in zmagali bomo. Brazilsko ljudstvo bomo prepričali,« je napovedal. Dejal je še, da si bo prizadeval pridobiti glasove tistih, ki v prvem krogu niso prišli na volišča, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

    FOTO: Adriano Machado/Reuters
    FOTO: Adriano Machado/Reuters

    Njegova vlada se lahko pohvali z zmanjšanjem brezposelnosti in krčenja amazonskega gozda ter zvišanjem minimalne plače, vendar jo bremenijo višji življenjski stroški, velika javna poraba in dolg ter korupcijski škandali. Flavio Bolsonaro je obljubljal zmanjšanje proračunske porabe in ostrejši pristop do kriminala.

    Izid je rahlo presenetljiv, saj je imel po javnomnenjskih raziskavah pred volitvami tesno prednost Lula, vsi preostali kandidati pa so bili daleč za njima. FOTO: Mateus Bonomi/Reuters
    Izid je rahlo presenetljiv, saj je imel po javnomnenjskih raziskavah pred volitvami tesno prednost Lula, vsi preostali kandidati pa so bili daleč za njima. FOTO: Mateus Bonomi/Reuters

    Okrepljene vezi s Trumpom

    Če bo izvoljen, želi doseči tudi amnestijo za svojega očeta, ki v hišnem priporu prestaja več kot 27-letno zaporno kazen zaradi sodelovanja pri poskusu državnega udara po izvolitvi Lule na prejšnjih predsedniških volitvah. Bolsonaro je v kampanji okrepil vezi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki politično podpira njegovega očeta, Lula medtem zagovarja večjo neodvisnost Brazilije od ZDA. Napetosti med državama so se zaostrile zaradi ameriških carin na brazilsko blago, ki jih je Trump uvedel tudi v povezavi s pregonom Jairja Bolsonara.

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