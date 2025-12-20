Brazilski predsednik svari pred ameriškim napadom na Venezuelo

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je v soboto ob otvoritvi vrha južnoameriškega trgovinskega bloka Mercosur opozoril, da bi morebitno vojaško posredovanje ZDA v Venezueli sprožilo humanitarno katastrofo. »Oboroženo posredovanje v Venezueli bi bilo humanitarna katastrofa za to poloblo in nevaren precedens za svet,« je poudaril Lula in dodal, da južnoameriško celino znova preganja vojaška prisotnost tuje sile, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro pravi, da bi ZDA rade prišle do venezeulske nafte. FOTO: Miraflores Palace/Reuters

ZDA že mesece krepijo vojaško navzočnost v Karibskem morju in napadajo čolne, ki naj bi prevažali mamila, kar utemeljujejo z bojem proti trgovini z drogami in narkokartelom. Venezuela s predsednikom Nicolasom Maduro na čelu pa poteze ZDA vidi kot poskus prisilne spremembe režima, ki bi mu sledil zaseg državnih naftnih rezerv.

Ameriški predsednik Donald Trump ne izključuje možnosti vojne z Venezuelo. FOTO: Jessica Koscielniak/Reuters

V četrtkovem intervjuju za televizijsko mrežo NBC News je predsednik ZDA Donald Trump dejal, da ne more izključiti možnosti vojne z Venezuelo. Novoizvoljeni čilski skrajno desničarski predsednik Jose Antonio Kast pa je v torek izjavil, da bo podprl prizadevanja za končanje »Madurove diktature«, s čimer se je pridružil nekaterim drugim voditeljem v regiji, ki podpirajo Trumpa v času, ko ameriški predsednik razmišlja o napadih na venezuelsko ozemlje. Tudi argentinski predsednik Javier Milei, ki se prav tako udeležuje vrha Mercosurja, je pozdravil »pritisk Donalda Trumpa za osvoboditev venezuelskega ljudstva. Čas za zadržan pristop se je iztekel.«