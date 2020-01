Brexit čez še eno ciljno črto

»Pogrešali vas bomo«

Zmaga laži?

FOTO: Jutri opolnoči Združeno kraljestvo ne bo več članica EU. Urejanje prihodnjih odsnosov bo velik, politično zahteven zalogaj. John Thys/AFP

Faragev šov

Bruselj - Evropski parlament je potrdil sporazum o izstopu Združenega kraljestva. To zgodovinsko odločitev je sprejel s 621 glasovi za, 49 proti in 13 vzdržanimi.Britanski izstop po 47 letih in enem mesecu članstvu bo izpeljan v petek opolnoči. Sicer je bil cel dan na parlamentarnih hodnikih v znamenju brexita. Številni poslanci iz sredinskih skupin so razglašali, da je današnji dan žalosten za Evropo, da je brexit velika napaka, da vrata za Združeno kraljestvo ostajajo odprta.»Pogrešali vas bomo,« je britanskim kolegom sporočil dolgoletni liberalni poslanec, ki je bil v evropskem parlamentu koordinator za brexit. Vprašal se je, kaj v današnjem svetu, v katerem na veliko delujejo velike sile in ko se moramo ukvarjati s transnacionalnimi vprašanji, kot so podnebne spremembe, pomeni biti suveren.»Ne bo izbiranja najboljšega (cherry picking), ne bo evropskega Singapurja ob našem trgu,« je glede prihodnjih trgovinskih odnosov opozoril vodja poslancev EPP. Zato, da bo Združeno kraljestvo moralo delovati po pravilih, ki bodo usklajena z evropskim notranjim trgom.»Populizem je dosegel zmago s svojim najmočnejšim orožjem, lažmi,« pa je glede položaja, ki je pripeljal do brexita, povedala voditeljica socialistovPredsednica evropske komisijesi želi, da EU in Združeno kraljestva ostaneta dobra prijatelja in dobra partnerja. V njenih očeh je glavno vprašanje, kako vzpostaviti prihodnje odnose z Združenim kraljestvom.Pogoj za trgovinski sporazum brez carin in kvot je po njenih besedah, da bodo podjetja na obeh straneh Rokavskega preliva imele enake pogoje delovanja. »Nočemo izpostaviti naših podjetij nepošteni konkurenci,« je povedala. EU, denimo, pričakuje enakovredne okoljske in socialne standarde.Najbolj glasen zagovornik brexitaje dopoldne sklical novinarsko konferenco, poimenovano Brexodus, na kateri je izražal zadovoljstvo, ker je evroskepticizem v Združenem kraljestvu postalo glavni tok.Brexit je v njegovih očeh začetek konca EU, kakršna je bila vzpostavljena, in novega oblikovanja Evrope. Napovedal je, da bodo kot naslednje članice z izstopom iz EU sledile Danska, Italija in Poljska.Poslanci njegove stranke Brexit so njegove ob koncu njegovem parlamentarnega nastopa v slovo mahali z britanskimi zastavami in odšli iz dvorane.