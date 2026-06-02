Brexit se po tihem razkraja

Laburistična vlada bo morala ublažiti svoje pogoje za ponoven vstop v EU, če se bo želela spet zbližati z EU.

Vsaka tekma za vodstvo laburistov bo odprla nove razprave o Evropi. Andy Burnham, ki – če 18. junija zmaga na nadomestnih volitvah v Makerfieldu – velja za verjetnega naslednika sira Keira Starmerja na položaju britanskega premiera, je že govoril o možnosti ponovnega vstopa v EU. Ker pa Burnham računa tudi na glas nekdanjih zagovornikov brexita, hkrati trdi, da bi ponovno postavljanje tega vprašanja Veliko Britanijo lahko privedlo v »slepo ulico«. Kandidat Wes Streeting pa o želji po razveljavitvi brexita govori precej bolj odkrito. Celo sir Keir meni, da bi morala biti Velika Britanija spet v središču Evrope. Odkar so Britanci pred desetletjem z 52 proti 48 odstotkom izglasovali izstop iz EU, se je marsikaj spremenilo. Takrat so se razmere zdele precej ugodnejše: v Evropi je vladal mir, ...