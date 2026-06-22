Krim kleca pod ukrajinskimi napadi

Zaradi napadov ukrajinske vojske je polotok Krim, ki je bil nekoč ruski, potem dolgo ukrajinski, pred dvanajstimi leti pa si ga je Moskva ponovna prisvojila, čedalje bolj izoliran. Ne le da ukrajinski brezpilotni letalniki »urejajo promet« do polotoka in včasih tudi po polotoku, obvladujejo tudi »okupatorjevo logistiko« in dostope do Krima. »Dejansko so ga naši brezpilotniki izolirali. Zdi se, da bo kmalu postal otok,« je sredi prejšnjega tedna izjavil ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov.