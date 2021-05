Brez delovne sile ni uspešnega kapitalizma

V nadaljevanju preberite:

Komunistična partija Kitajske (KPK) še naprej nadzira imtimno življenje vsakega državljana. Včeraj je politbiro centralnega komiteja KPK sprejel odlok, po katerem lahko imajo zakonci po tri otroke. Politiko enega otroka, ki so jo dosledno in pogosto kruto izvajali več kot tri desetletja in pol, so odpravili pred natanko petimi leti, toda po zadnjem popisu prebivalstva se je pokazalo, da so Kitajci usvojili poduk o prednostih majhne družine.