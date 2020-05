FOTO:Brez kulture bi bila Evropa manj privlačna

Resda smo že skoraj dva meseca zaprti med štirimi stenami in lahko vsakdo skrbno neguje le svoj vrt, kakor smo prisiljeni togo ždeti v mejah lastne države, toda odprtega evropskega duha v ljudeh, ki se čutijo Evropejce, ni mogoče zamejiti. Intimno ne prenese zunanjega predalčkanja, zlasti ne identitetnega.Parižan Guillaume Klossa je eden od nemara redkih angažiranih Evropejcev, ki o Evropski uniji razmišlja, o njej piše – od dnevnika in kolumn do knjig in medijskih apelov k mobilizaciji javnosti – in jo poskuša spreminjati: konstruktivno na bolje, onkraj negativističnega kritizerstva in populističnega destruktivizma. Kot ...