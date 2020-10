Brez mask tudi učenci v zadnji triadi in dijaki

Ključni poudarki V Veliki Britaniji več kot 500.000 okužb

V New Yorku zapirajo devet mestnih sosesk

V soboto do 24. ure so na območju Slovenije potrdili 168 novih okužb, umrl ni nihče.

8.06 V Veliki Britaniji več kot 500.000 okužb

7.57 V Parizu zapirajo kavarne in bare

7.36 Ardernova: Nova Zelandija znova premagala koronavirus

7.16 V New Yorku zapirajo devet mestnih sosesk

6.30 Svetovni dan učiteljev v znamenju covida-19

6.30 Brez mask bodo lahko tudi učenci v zadnji triadi in dijaki

2.28 Oboleli Trump v predsedniški limuzini pozdravljal privržence

V Združenem kraljestvu so v nedeljo presegli pol milijona okužb z novim koronavirusom, kažejo uradni podatki britanskih oblasti. V nedeljo so poročali o skoraj 23.000 novih okužbah. Od začetka epidemije covida-19 so v Veliki Britaniji, ki je najhuje prizadeta evropska država, potrdili 502.978 primerov okužbe s koronavirusom. Umrlo je več kot 42.000 bolnikov s covidom-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.V nedeljo so poročali o 22.961 novih okužbah, kar je več kot 10.000 več kot v soboto. Takšen porast so pripisali tehnični napaki, zaradi katere v uradne podatke o okužbah ni bilo vključenih več tisoč primerov iz zadnjega tedna septembra.Napako so zdaj odpravili. Manjkajoče podatke bodo vključili v prihodnje številke.Zatem ko so v Franciji v soboto evidentirali 17.000 novih okužb, največ, odkar so v državi uvedli množično testiranje, so se v Parizu odločili za najmanj 15-dnevno zaprtje kavarn in barov. Restavracije bodo zaenkrat ostale odprte, a pod novimi, še restriktivnejšimi pogoji.Oboleli za covidom-19 v pariški regiji sicer zasedajo že 30 odstotkov zmogljivosti oddelkov za intenzivno nego v bolnišnicah, poroča AFP.Novozelandska premierkaje danes dejala, da je Nova Zelandija »znova premagala virus«. Ob tem je napovedala sprostitev ukrepov za zajezitev novega koronavirusa v Aucklandu, kjer so se epidemiološke razmere umirile.»Prebivalci Aucklanda in Nove Zelandije so se držali načrta, ki je že dvakrat deloval, in virus smo znova premagali,« je povedala Ardernova po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Konec maja se je zdelo, da je virus v Novi Zelandiji izkoreninjen. Ob strogi karanteni za celotno državo namreč 102 dni niso zabeležili lokalnega prenosa virusa. Vendar pa se je v Aucklandu avgusta pojavilo novo žarišče. Oblasti so se odločile za uvedbo stroge karantene za 1,5-milijonsko mesto, ki je trajala skoraj tri tedne.Newyorški županje napovedal, da bo zaprl devet mestnih sosesk, kjer se ljudje ne držijo navodil zdravstvenih strokovnjakov in zato narašča število okužb z novim koronavirusom. Največ kritičnih sosesk je v Brooklynu, kjer prebivajo ortodoksni Judi. De Blasio bo zaprl vse nenujne dejavnosti ter šole v Brooklynu in Queensu, kjer narašča število okužb. Gre za podoben ukrep kot aprila, ko je bilo na višku pandemije in umiranja zaprto vse mesto skupaj s celotno državo New York. V devetih soseskah, kjer so imeli v zadnjem tednu dni več kot tri odstotke pozitivnih testov na koronavirus, bodo ponovno zaprte restavracije in bari. Cerkve bodo lahko ostale odprte. Naraščanje okužb sicer sovpada z vrsto judovskih praznikov.V slovenski cerkvi sv. Cirila na Manhattnu pa je v nedeljo prvič od izbruha pandemije covida-19 potekala maša v živo. Udeležba v cerkvi je bila simbolična, mašo patrapa so prenašali tudi preko videopovezave. Krizolog je med mašo povedal, da praznujejo Dan sv. Frančiška oziroma ustanovitelja meniškega reda, ki vodi newyorško cerkev vse od njene ustanovitve pred več kot 100 leti.Letošnji svetovni dan učiteljev zaznamuje pandemija covida-19, ki je precej spremenila vzgojno-izobraževalni sistem. V šolskemu sindikatu Sviz opozarjajo, da so zaposleni zaradi ukrepov vedno bolj obremenjeni, saj morajo opravljati še številne druge naloge. Prepričani so, da jih je država pustila na cedilu, ker ne rešuje nakopičenih težav.Svetovni dan učiteljev je na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi razglasil Unesco. Praznik se obeležuje kot spomin na 5. oktober 1966, ko sta v Parizu leta 1966 Unesco in Mednarodna organizacija za delo (ILO) sprejeli priporočila o položaju učiteljev, ki veljajo še danes. Priporočila jasno določajo pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga ti glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi.Brez zaščitnih mask ne glede na medosebno razdaljo bodo lahko po novem tudi učenci v zadnji triadi osnovne šole in dijaki v srednji šoli v matičnem oddelku. Prav tako maske ne bo več treba imeti njihovim učiteljem, a pod pogojem medosebne razdalje. Zadnja sprememba odloka o začasnih ukrepih za manj okužb s koronavirusom namreč določa nove izjeme. Učenci od 7. razreda dalje in dijaki so bili do zdaj lahko brez mask le, če je bilo pri pouku mogoče zagotoviti vsaj 1,5 metra medosebne razdalje, kar pa v šolah skoraj ni mogoče.Med izjemami pri obveznem nošenju mask, ki jih določajo spremembe vladnega odloka, ki so začele veljati v nedeljo, so tako torej otroci v vrtcih, učenci v osnovni šoli in dijaki v matičnem oddelku, vzgojitelji predšolskih otrok in njihovi pomočniki, učitelji do vključno 3. razreda pri opravljanju neposrednega dela z otroki ter učitelji od 4. razreda osnovne šole in učitelji srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti mogoče zagotoviti vsaj dva metra medosebne razdalje.Za covidom 19 oboleli ameriški predsednikje privržence, ki demonstrirajo zanj pred vojaško bolnišnico Walterja Reeda, presenetil z vožnjo v svoji limuzini. Iz »zverine«, kot radi imenujejo črni oklepni Cadillac, je v nedeljo popoldne po vzhodnoameriškem času mahal navdušenim zbranim.Trump je nosil zaščitno masko in vsaj en sopotnik še več zaščitne opreme, manj zavarovani pa so bili njegovi varnostniki in mnogi Američani so spet ogorčeni.