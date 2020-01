Brez medijske svobode bližje diktaturi

V Srbiji, kjer sta po mnenju EU »resno ogroženi demokracija in svoboda medijev«, se te dni bije bitka okoli televizijskega programa N1, enega redkih, za katerega velja, da ni pod nadzorom oblasti. Pred dobrim tednom je približno 300 tisoč gospodinjstev ostalo brez možnosti, da bi spremljali ta program, zaradi česar so se oglasili številni novinarji in akademiki.»To je korak k vpeljavi popolne diktature v Srbiji,« je ocenil znanstveni svetnik Slobodan Prvanović v imenu 61 akademikov, ki so se že prej podpisali pod zahtevo za spremembo uredniške politike nacionalne Radio-televizije Srbije (RTS), zdaj pa podpisujejo tudi pobudo ...