Brez novih prič na procesu proti Donaldu Trumpu

Demokratska tožilca Jerry Nadler in Adam Schiff. Foto Drew Angerer Afp

Nekdanji predsednikov svetovalec za nacionalno varnost John Boltonje močno razburkal proces razrešitve. Foto Mandel Ngan Afp

New York – Na procesu proti republikanskemu predsednikune bo novih prič, so z večino republikanskih glasov sklenili ameriški senatorji. S tem se zelo povečuje verjetnost skorajšnje oprostitve namesto razrešitve, za katero si prizadevajo demokratski tožilci.Tožilci republikanskega predsednika ZDA s predsednikom odbora za obveščevalne službe predstavniškega domana čelu so senatorje, ki odločajo na procesu razrešitve, zaman pozivali k zaslišanju novih prič. Republikanska večina v senatu je poudarjala, da so demokrati številne zelo pristransko zasliševali v predstavniškem domu, sploh pa v obtožnici zapisana zloraba oblasti za pridobivanje tujega vpletanja v ameriške volitve ter oviranje preiskave o tem nista »prava« zločina, vredna tako skrajnega ukrepa kot predsednikova razrešitev.Demokratski kongresniki so še posebej želeli zaslišati nekdanjega predsednikovega svetovalca za nacionalno varnost, ki v še neobjavljeni knjigi poroča o pritiskih na Ukrajino za preiskovanje nekdanjega demokratskega podpredsednika. Po njihovem prepričanju to jasno kaže, da hoče predsednik biti kralj, ki mu je dovoljeno vse, a je Trump sam objavil vsebino pogovora z ukrajinskim predsednikom, v katerem je prosil za preiskavo Bidna in njegovega sina. Ta je sedel na dobro plačanem položaju v upravnem odboru ukrajinskega proizvajalca zemeljskega plina, Trump pa je prosil tudi za preiskave drugih demokratskih povezav z Ukrajino. Verjame, da so mu prav s pomočjo prejšnje vlade te države želeli preprečiti zmago na zadnjih volitvah.Demokrati niso dokazali, da je republikanski predsednik od Zelenskega zahteval »nekaj za nekaj« ali ga izsiljeval, pa čeprav je zadrževal skoraj 400 milijonov dolarjev vojaške pomoči tej državi. Pomoč je bila na koncu poslana še v roku, ne da bi Ukrajina začela preiskovati sedanjega demokratskega predsedniškega kandidata in njegovega sina, in demokrati v obtožnico niso zapisali ne »quid pro quo-ja« niti izsiljevanja. Ni pomagalo niti, da tega niso mogli dokazati le zato, ker je predsednik svojim sodelavcem prepovedal pričanja ter zavrnil predajo dokumentov kongresni preiskavi.Na republikanski strani so prepričali leiz Utaha iniz Maina, ne pa tudi drugih oklevajočih senatorjev kotiz Aljaske aliiz Tennesseeja. Zadnji je predsednikove prošnje Zelenskemu sicer označil za neprimerne, a kljub temu menil, naj morajo o predsedniku ZDA odločati volivci. Zavrnitev novih zaslišanj nakazuje skorajšnjo oprostitev Trumpa, pa čeprav si bodo demokrati zagotovo še prizadevali proti temu. A bi morali na svojo stran pridobiti dvajset republikanskih senatorjev, za to pa bi potrebovali nove in prepričljivejše argumente.