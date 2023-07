Francoska vlada: Brez političnega sporočila, samo golo plenjenje

V nadaljevanju preberite:

Po vsej Franciji je že skoraj teden dni napeto, hrupno in vse bolj nevarno. Ker je minuli torek policist med redno kontrolo prometa v Nanterru ustrelil 17-letnega mladeniča Nahela M. brez vozniškega dovoljenja, so številni (mladi) Francozi pobesneli. Sprva upravičeni protesti so prerasli v nasilne izgrede, ki spominjajo na tiste iz leta 2005, ko je gorelo predvsem po obrobju velikih mest.

Številni Francozi so na nogah od torka, v noči na soboto, ko so spet goreli avtomobili in številni javni objekti, tudi policijska postaja v Angersu, je policija pridržala več kot 1300 izgrednikov. Noč na nedeljo, že peta nasilna zapored, je bila po besedah notranjega ministra Géralda Darmanina nekoliko mirnejša, kajti aretirali so 720 ljudi, v uličnih spopadih pa je bilo ranjenih okoli 45 policistov in orožnikov. Še sploh odmeva, da je tisto noč v dom Vincenta Jeanbruna, župana občine L'Haÿ-les-Roses v južnem predmestju Pariza, namenoma zapeljalo vozilo v plamenih, zaradi česar so se danes odpravili tja predsednica vlade Élisabeth Borne, minister za notranje zadeve in še nekateri kolegi.