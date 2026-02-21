Brez vojske, z gozdovi in tretjo republiko na obzorju

Arnoldo André Tinoco: Latinska Amerika je za zunanjega ministra Kostarike regija miru, a izzivov kljub temu ne manjka

Iz Kostarike je v teh dneh prvič prišel k nam Arnoldo André Tinoco, zunanji minister Kostarike, ki je na mednarodnih srečanjih spoznal slovensko zunanjo ministrico Tanjo Fajon, s katero sta se takoj začela pogovarjati o sodelovanju. Vodja diplomacije latinskoameriške države je prepričan, da sta Kostarika in Slovenija od vseh držav na svetu res še najbolj podobni Švici. Kostariki so od nekdaj zavidali. Zaradi hribov in urejenega okolja, zaradi visoke življenjske ravni, predvsem pa zato, ker Kostarika nima vojske. Odrekla se ji je že konec štiridesetih let preteklega stoletja, to ima zapisano tudi v ustavo. Pobudnik odprave vojske je bil predsednik José Figueres. Ko je bil v sedemdesetih letih izvoljen še tretjič, so kmalu odpravili še izvolitev na predsedniško funkcijo več kot enkrat. ...