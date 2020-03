Brezbrižnost brazilskega predsednika ne pozna meja

Populistični predsednik Bolsonaro meni, da je novi koronavirus »medicinska fantazija«. FOTO: Sergio Lima/AFP

Andrés Manuel López Obrador ta konec tedna med podporniki v zvezni državi Guerrero. FOTO: Reuters

Slovenski predstavništvi v Argentini in Braziliji sta včeraj prek twitterja sporočili, da lete iz Evrope in nazaj prepovedujejo Bolivija, Ekvador, Peru in Argentina. Kolumbija je lete iz Evrope in nazaj omejila, prav tako zaradi negotovosti čezatlantskih letov odsvetujejo potovanje v Brazilijo.



Vsi tujci, ki pridejo v Čile iz držav s prisotnostjo večje okužbe z novim koronavirusom, morajo za 14 dni v samoizolacijo . Trenutno še ni uvedena prepoved poletov iz Evrope in nazaj.

Novi koronavirus, ki povzroča bolezen covid-19, ni obšel Latinske Amerike. Medtem ko latinskoameriške države sprejemajo ukrepe za omejevanje širjenja virusa, kot so zaprtje izobraževalnih in kulturnih ustanov, prepoved prihodov tujcev v države in omejeno gibanje znotraj držav, brazilski skrajno desničarski predsednikše vedno zanika, da novi virus predstavlja nevarnost.Populistični predsednik Bolsonaro se proti znanju znova »bori« s svojo resnico. Ker se je z novim koronavirusom okužilo več članov ekipe, s katero je pred kratkim odpotoval na Florido, kjer se je srečal z ameriškim predsednikom, so mu zdravniki predlagali preventivno samoizolacijo, navaja tiskovna agencija Reuters. Izolacijo je Bolsonaro, prepričan, da je novi virus »medicinska fantazija«, zavrnil. Proti priporočilom stroke se je brazilski predsednik včeraj družil s podporniki, ki so se na shodu zbrali pred predsedniško palačo. Z njimi se je rokoval in, denimo, držal njihove mobilne telefone med fotografiranjem.V nagovoru na facebooku je Bolsonaro z navdušenjem sprejel shod svojih podpornikov. Neprecenljivo je bilo, da so se ljudje zbrali kljub nasprotovanju vseh – medijev, virusu, in priporočilom –, je povedal po Reutersovih navedbah. V nedeljo je število okuženih z novim koronavirusom naraslo z nekaj deset na približno 200. Da bi zamejili širjenje virusa, so ukrepe, kot je zaprtje izobraževalnih in kulturnih ustanov, sprejeli v Riu de Janeiru in São Paulu.A Bolsonaro ni edini vodja latinskoameriške države, ki mu očitajo nespametno vedenje v času svetovne pandemije. Kritikam se zaradi neodgovornega ravnanja ni izognil niti mehiški predsednik, ki se je ta konec tedna podobno kot Bolsonaro družil z ljudmi, ki so se ob njegovem obisku zbrali na ulicah zvezne države Guerrero na jugozahodu Mehike.