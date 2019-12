Brezdomci na ulicah Delhija trepetajo zaradi hudega mraza

Prebivalci se pogosto zgolj ogrnejo v šal ali oblečejo debel pulover. FOTO: Anushree Fadnavis/Reuters

Napovedi so se uresničile. V indijski prestolnici New Delhi so po po hladni fronti , ki je zajela severni del države, zabeležili najhladnejši dan v tem več kot sto letih. Poleg tega je mesto zajela še gosta megla. Najvišja dnevna temperatura je bila 9,4 stopinje Celzija.V Delhiju so z beleženjem temperatur pričeli leta 1901, dosedanji rekord je bil iz leta 2013. 2. januarja se je po podatkih tamkajšnjih meteorologov temperatura spustila na 9,8 stopinje. Kot poroča BBC, so dnevne temperature na severu Indije padle za 10 stopinj pod običajne.Najbolj so na udaru brezdomci. Polnih je skoraj 200 zavetišč po vsem mestu. Ponoči so se temperature gibale med eno in tremi stopinjami. Ker tako nizkih temperatur v Indiji niso vajeni, večina stavb ni opremljenih s centralnim ogrevanjem. Prebivalci se za silo grejejo z grelniki, ki jih trgovci na drobno ponujajo pred zimskimi meseci, a večina revnejšega sloja si niti teh ne more privoščiti.Po pisanju BBC se na koncu zatečejo k staromodnim metodam - debelim odejam in steklenicam s toplo vodo. Tudi debelih bund in jaken na ulicah Delhija ni videti. Prebivalci se pogosto zgolj ogrnejo v šal ali oblečejo debel pulover.Tudi turisti je niso odnesli dosti bolje. Hladno vreme je mnogim prekrižalo dopustniške načrte. Zaradi smoga in slabe vidljivosti je v ponedeljek zamujalo več kot 30 vlakov, odpovedanih je bilo več letalskih poletov. Že tako nizka kakovost zraka v mestu se je še znižala. Indeks kakovosti zraka je že prestopil oznako 450.Na družbenem omrežju twitter so številni komentirali nenavadno hladno vreme v Indiji, med drugim tudi z nekaj humorja: »Življenje v Delhiju je podobno zaljubljenosti. Tako hladno je, da ne čutiš telesa. Megla te zaslepi, onesnaženje pa preprečuje, da bi normalno zadihal,« je zapisala ena od uporabnic.