Brina Svit o Franciji, ki vre: Kaj se skriva za nasilnimi dijaškimi protesti

Slovenska pisateljica, ki že desetletja živi v Parizu, meni, da je protestniški val odraz velike krize francoske družbe.
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Množičnih protestov dijakov, ki že več kot teden dni zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje, se po vsej Franciji udeležuje več sto tisoč ljudi. FOTO: Brina Svit
Pisateljica, novinarka, režiserka in scenaristka Brina Švigelj Mérat (umetniški psevdonim Brina Svit) že več desetletij živi v Parizu, v svojih knjigah in intervjujih pa pogosto razmišlja o družbi, identiteti ter življenju med Slovenijo in Francijo. Prosili smo jo, da pokomentira aktualne proteste in širše družbene napetosti v Franciji.
Sama pravi, da imajo Francozi v sebi poseben refleks: »Iti na cesto, reagirati. In to ne samo v bran lastnih interesov.« Po njenem je aktualni protestniški val tudi izraz globlje krize francoske družbe – politične, moralne, ekološke in finančne. »Francozi so vsekakor revolucionaren narod.«
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