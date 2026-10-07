Brina Svit o Franciji, ki vre: Kaj se skriva za nasilnimi dijaškimi protesti

Pisateljica, novinarka, režiserka in scenaristka Brina Švigelj Mérat (umetniški psevdonim Brina Svit) že več desetletij živi v Parizu, v svojih knjigah in intervjujih pa pogosto razmišlja o družbi, identiteti ter življenju med Slovenijo in Francijo. Prosili smo jo, da pokomentira aktualne proteste in širše družbene napetosti v Franciji. Sama pravi, da imajo Francozi v sebi poseben refleks: »Iti na cesto, reagirati. In to ne samo v bran lastnih interesov.« Po njenem je aktualni protestniški val tudi izraz globlje krize francoske družbe – politične, moralne, ekološke in finančne. »Francozi so vsekakor revolucionaren narod.« Brina Svit: »Francija je trenutno vsekakor v zelo slabi koži.« FOTO: Voranc Vogel V Franciji trenutno protestirajo srednješolci in študenti, pridružujejo se jim ...