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    Brina Svit o Franciji, ki vre: Kaj se skriva za nasilnimi dijaškimi protesti

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    Množičnih protestov dijakov, ki že več kot teden dni zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje, se po vsej Franciji udeležuje več sto tisoč ljudi. FOTO:  Brina Svit
    Tanja Jaklič
    7. 10. 2026 | 13:00
    7. 10. 2026 | 13:04
    7:16
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Pisateljica, novinarka, režiserka in scenaristka Brina Švigelj Mérat (umetniški psevdonim Brina Svit) že več desetletij živi v Parizu, v svojih knjigah in intervjujih pa pogosto razmišlja o družbi, identiteti ter življenju med Slovenijo in Francijo. Prosili smo jo, da pokomentira aktualne proteste in širše družbene napetosti v Franciji.  Sama pravi, da imajo Francozi v sebi poseben refleks: »Iti na cesto, reagirati. In to ne samo v bran lastnih interesov.« Po njenem je aktualni protestniški val tudi izraz globlje krize francoske družbe – politične, moralne, ekološke in finančne. »Francozi so vsekakor revolucionaren narod.« Brina Svit: »Francija je trenutno vsekakor v zelo slabi koži.« FOTO: Voranc Vogel  V Franciji trenutno protestirajo srednješolci in študenti, pridružujejo se jim ...
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    Gospodarstvo

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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