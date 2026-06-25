Britanci že drugi dan zapored dosegli vročinski rekord

Na Otoku so danes zabeležili najvišjo junijsko temperaturo v zgodovini meritev, potem ko se je živo srebro v grofiji Somerset na zahodu Anglije povzpelo na 36,4 stopinje Celzija. S tem je bil presežen rekord, ki so ga pri 36,1 stopinje Celzija zabeležili v sredo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Britanski meteorološki urad Met Office je danes sporočil, da so rekord zabeležili v kraju Yeovilton. Pred tem so najvišjo junijsko temperaturo doslej v sredo izmerili v kraju Gosport v grofiji Hampshire.

V Londonu so ob izjemni vročini sicer zabeležili tudi največje število življenjsko ogrožajočih nujnih intervencij doslej. Po navedbah tamkajšnje reševalne službe se v času ekstremnih temperatur soočajo z velikim porastom nujnih klicev.

Britanijio je zajel rekordni vročinski val. Na fotografiji prizor iz Leedsa v severni Angliji. FOTO: Oli Scarff/AFP

Met Office je ob tem danes do petka zvečer podaljšal rdeče vremensko opozorilo zaradi ekstremne vročine za London in okolico. Opozorilo, s katerim meteorologi opozarjajo na zelo verjetno tveganje za zdravje ljudi, je bilo sicer sprva v veljavi do danes ponoči.

Vročina po Evropi se nadaljuje

Več kot sto milijonov ljudi v Evropi naj bi danes doživelo temperature nad 35 stopinjami Celzija, med njimi več kot 50 milijonov v Franciji in 18 milijonov v Nemčiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Franciji so danes razširili rdeče opozorilo zaradi vročine na 72 departmajev in hkrati izdali opozorilo pred hudimi nevihtami.

Več kot 50 milijonov Francozov naj bi danes doživelo temperature nad 35 stopinjami Celzija. Na fotografiji delavec na farmi paradižnika v Taulu na zahodu Francije. FOTO: Fred Tanneau/AFP

Najvišje temperature naj bi presegle 30 stopinj Celzija za več kot 380 milijonov ljudi po vsej Evropi (brez Turčije), kar predstavlja skoraj dve tretjini prebivalstva, kaže analiza, ki temelji na napovedih nemške vremenske službe in projekcijah prebivalstva Skupnega raziskovalnega središča (JRC) za leto 2025.

Vročinski val, ki od prejšnjega konca tedna pesti večji del zahodne Evrope, je prizadel tudi Belgijo, Luksemburg in Nizozemsko, pa tudi Poljsko, Madžarsko, Češko in Balkan.