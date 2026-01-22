Zgornji dom britanskega parlamenta za omejitev omrežij mlajšim od 16 let

Zgornji dom britanskega parlamenta je v sredo podprl prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. S tem je okrepil pritisk na laburistično vlado za uvedbo podobne prepovedi, kot od 10. decembra lani kot v prvi državi na svetu velja v Avstraliji, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dopolnilo opozicijskega konservativnega poslanca Johna Nasha, ki sta ga podprla kolega laburist in liberalni demokrat, je lordska zbornica sprejela z 261 glasovi za in 150 proti. Dopolnilo k zakonu o dobrobiti otrok in šolah bodo zdaj obravnavali v spodnjem domu parlamenta, v katerem imajo večino vladni laburisti, med katerimi so nekateri prav tako naklonjeni uvedbi prepovedi.

Premier Keir Starmer je v ponedeljek dejal, da ne izključuje nobene možnosti, in obljubil ukrepe za zaščito otrok in mladih, a poudaril, da želi vlada pred sprejemom kakršnihkoli zakonodajnih ukrepov počakati na rezultate posvetov, ki jih pričakuje poleti. Glede na naraščanje odvisnosti od družbenih omrežij in interneta med zelo mladimi je namreč naročila temeljit pregled avstralskega modela. Že pred glasovanjem v lordski zbornici pa so z Downing Streeta sporočili, da vlada dopolnila ne bo podprla.

Prepoved podpira 74 odstotkov Britancev

Opozicijskim pozivom vladi, naj po vzoru Avstralije podpre prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let, se je sicer pridružilo tudi več kot 60 laburističnih poslancev. Vlado so pozvali, naj pospeši uvedbo prepovedi.

K temu jo je pozvalo tudi več javnih osebnosti. Igralec Hugh Grant je v pozivu izpostavil, da starši sami ne morejo preprečiti škode, ki jo lahko družbena omrežja povzročijo njihovim otrokom. Decembrska anketa inštituta YouGov je pokazala, da prepoved podpira 74 odstotkov Britancev.