    Svet

    Zgornji dom britanskega parlamenta za omejitev omrežij mlajšim od 16 let

    Dopolnilo k zakonu o dobrobiti otrok in šolah bodo daj obravnavali v spodnjem domu parlamenta, v katerem imajo večino vladni laburisti.
    Decembrska anketa inštituta YouGov je pokazala, da prepoved podpira 74 odstotkov Britancev. FOTO: Hollie Adams/Reuters
    Decembrska anketa inštituta YouGov je pokazala, da prepoved podpira 74 odstotkov Britancev. FOTO: Hollie Adams/Reuters
    STA
    22. 1. 2026 | 13:44
    22. 1. 2026 | 14:02
    Zgornji dom britanskega parlamenta je v sredo podprl prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. S tem je okrepil pritisk na laburistično vlado za uvedbo podobne prepovedi, kot od 10. decembra lani kot v prvi državi na svetu velja v Avstraliji, poročajo tuje tiskovne agencije.

    PREBERITE ŠE - > Avstralija otrokom postavila meje, kaj pa Slovenija?

    Dopolnilo opozicijskega konservativnega poslanca Johna Nasha, ki sta ga podprla kolega laburist in liberalni demokrat, je lordska zbornica sprejela z 261 glasovi za in 150 proti. Dopolnilo k zakonu o dobrobiti otrok in šolah bodo zdaj obravnavali v spodnjem domu parlamenta, v katerem imajo večino vladni laburisti, med katerimi so nekateri prav tako naklonjeni uvedbi prepovedi.

    Premier Keir Starmer je v ponedeljek dejal, da ne izključuje nobene možnosti, in obljubil ukrepe za zaščito otrok in mladih, a poudaril, da želi vlada pred sprejemom kakršnihkoli zakonodajnih ukrepov počakati na rezultate posvetov, ki jih pričakuje poleti. Glede na naraščanje odvisnosti od družbenih omrežij in interneta med zelo mladimi je namreč naročila temeljit pregled avstralskega modela. Že pred glasovanjem v lordski zbornici pa so z Downing Streeta sporočili, da vlada dopolnila ne bo podprla.

    Prepoved podpira 74 odstotkov Britancev

    Opozicijskim pozivom vladi, naj po vzoru Avstralije podpre prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let, se je sicer pridružilo tudi več kot 60 laburističnih poslancev. Vlado so pozvali, naj pospeši uvedbo prepovedi.

    K temu jo je pozvalo tudi več javnih osebnosti. Igralec Hugh Grant je v pozivu izpostavil, da starši sami ne morejo preprečiti škode, ki jo lahko družbena omrežja povzročijo njihovim otrokom. Decembrska anketa inštituta YouGov je pokazala, da prepoved podpira 74 odstotkov Britancev.

    Uporaba družbenih omrežij ne povzroča duševnih bolezni, nevarna je vsebina

    Raziskovalci z Univerze v Manchestru so ugotovili nove povezave med igranjem videoiger in uporabo družbenih omrežij ter vplivom na duševno zdravje mladih.
    16. 1. 2026 | 10:02
    Meta v Avstraliji zaprla več kot pol milijona računov

    Nova avstralska zakonodaja prepoveduje družbena omrežja za otroke, mlajše od 16 let.
    12. 1. 2026 | 08:59
    Države zapirajo družbena omrežja otrokom, ti bežijo v sive cone interneta

    S širjenjem starostnih omejitev se tehnološka podjetja prepirajo o tem, kdo naj prevzame odgovornost za njihovo upoštevanje.
    The Economist 27. 12. 2025 | 05:00
    Prepoved te znane videoigre je v Rusiji izzvala protest

    Rusija od začetka vojne redno cenzurira Zahodne medije, prepoved ameriške videoigre je sprožila protest.
    14. 12. 2025 | 21:02
    Za dobo umetne inteligence potrebujemo novo deklaracijo o človekovih pravicah

    Naši časi so zanimivi zato, ker imamo hkrati občutek, da smo na pragu prihodnosti in da tonemo v vse mračnejši deklinizem.
    Zorana Baković 13. 12. 2025 | 12:00
    Odvisnost otrok od družbenih omrežij: težava so tudi zasvojeni starši

    Evropska unija zaostruje njihovo uporabo za mladostnike pod 16. letom, a zgolj prepoved ne bo dovolj.
    Tomica Šuljić 12. 12. 2025 | 11:01
    Slovenija za uvedbo starostne meje za spletne platforme na ravni EU

    Avstralija je mlajšim od 16 let prepovedala uporabo družbenih omrežij. Slovenija podpira idejo, da bi podoben zakon uvedli na ravni EU.
    10. 12. 2025 | 13:44
    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Trump preklical grožnje s carinami zaradi Grenlandije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Ustvarjanje vtisa, da ekološke kmetije ne prispevajo k samopreskrbi s hrano, ampak »le« skrbijo za okolje.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 1. 2026 | 05:00
    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Dirigentka Živa Ploj Peršuh: lekcije vodenja iz koncertne dvorane

    Dirigentka Živa Ploj Peršuh v podkastu Supermoč govori o avtoriteti brez dominacije, humorju kot orodju in o nastopih, ki niso delo enega genija.
    Petra Kovič 22. 1. 2026 | 15:00
    Podarjamo vstopnice za EP v futsalu

    Za ogled posameznih tekem na evropskem prvenstvu v futsalu, ki ga gostijo Slovenija, Litva in Latvija, podarjamo brezplačne vstopnice.
    22. 1. 2026 | 14:24
    Pirc Musar: Dolenc ima podporo, Keršmanc novi kandidat za ustavno sodišče

    Predsednica umika kandidaturo Barbare Kresal in potrjuje podporo tudi za Tamaro Kek, Marka Starmana ter Simono Drenik Bavdek.
    22. 1. 2026 | 14:21
    Prilivi v vzajemce lani znova rekordni

    NLB Skladi imajo med slovenskimi upravljavci že več kot 42-odstotni delež sredstev pri upravljanju.
    Karel Lipnik 22. 1. 2026 | 14:02
    Edin Džeko je izbral klub, pri katerem je navduševal najboljši Slovenec

    Bošnjaški nogometni zvezdnik bo kariero nadaljeval pri Schalkeju. Za klub iz Gelsenkirchna je v sedemdesetih letih minulega stoletja igral Brane Oblak.
    22. 1. 2026 | 14:00
    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
