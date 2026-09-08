Britanija zaostruje politiko do Izraela s prepovedjo trgovine z naselbinami

Britanski zunanji minister Ed Miliband bo danes predstavil spremembe britanske politike do Izraela, s katerimi želi vlada okrepiti podporo palestinskim pravicam. Med ključnimi ukrepi bo prepoved trgovine z blagom in nekaterimi storitvami, povezanimi z izraelskimi naselbinami na zasedenih palestinskih ozemljih, poroča Guardian.

Miliband naj bi v nagovoru poslancem poudaril podporo rešitvi dveh držav ter spoštovanju mednarodnega prava in pravic Palestincev. Po poročanju britanskega časnika je menda ostreje kot njegovi predhodniki opozoril tudi na humanitarne razmere v Gazi.

Britanska vlada vse izraelske civilne naselbine na ozemljih, ki jih je Izrael zasedel v šestdnevni vojni leta 1967, obravnava kot nezakonite po mednarodnem pravu. Nova prepoved naj ne bi zajela le blaga, temveč tudi nekatere storitve, med njimi financiranje in oglaševanje izraelskih naselbin. Naložbe, povezane z njimi, bi tako postale nezakonite.

Miliband naj bi ukrepe utemeljil tudi z mednarodnim pravom in svetovalnim mnenjem Meddržavnega sodišča (ICJ) iz leta 2024, po katerem države ne smejo pomagati ali podpirati izraelske okupacije palestinskih ozemelj.

London želi z novimi ukrepi zaščititi možnosti za rešitev dveh držav ter okrepiti spoštovanje mednarodnega prava. FOTO: Mahmoud Issa/Reuters

Napovedani ukrepi ne vključujejo sankcij zaradi omejevanja humanitarne pomoči Gazi, prav tako britanska vlada dogajanja na območju ne namerava označiti za genocid. Miliband sicer vztraja pri oceni, da izraelska vojska zaradi varnostnih razlogov po nepotrebnem omejuje vstop pomoči v Gazo, kar je izraelsko zunanje ministrstvo odločno zavrnilo.

Napoved spremembe politike je že sprožila ostre odzive v Izraelu. Skrajno desni finančni minister Bezalel Smotrič je ob poročilih pozval k izgonu britanskega veleposlanika.

Britanska vlada ukrepanje med drugim utemeljuje s širjenjem izraelskih naselbin in vse pogostejšim nasiljem naseljencev na Zahodnem bregu. Posebej jo skrbi projekt E1 vzhodno od Jeruzalema, ki bi lahko zasedeni Zahodni breg dejansko razdelil na dva dela.

Javnomnenjska raziskava Opiniuma, ki jo je objavil Evropski svet za zunanje odnose, kaže, da prepoved trgovine z izraelskimi naselbinami podpira 46 odstotkov vprašanih Britancev, nasprotuje pa ji 18 odstotkov.