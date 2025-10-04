Britanijo zajelo hudo neurje: nevihta Amy na Irskem zahtevala življenje

Irsko in večji del Združenega kraljestva je v petek zajela nevihta Amy, ki je zahtevala človeško življenje ter povzročila velike motnje v prometu in množične izpade elektrike. Sunki vetra so ponoči dosegali skoraj 160 kilometrov na uro, za nekatera območja pa še danes veljajo vremenska opozorila, poročajo tuje agencije.

Na Irskem je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v petek brez elektrike ostalo približno 234.000 gospodinjstev, v grofiji Donegal pa je umrl moški v 40. letih. Nesreča je bila po navedbah tamkajšnje policije povezana z vremenom.

Na Škotskem in na Severnem Irskem so sunki vetra v petek dosegli rekordne vrednosti - v Tireeju na škotskih Hebridih so izmerili sunke do 154 kilometrov na uro, v Magilliganu v grofiji Londonderry pa do 148 kilometrov na uro, kar je najmočnejši oktobrski sunek v zgodovini Severne Irske, danes poroča britanska mreža BBC.

Na Škotskem je bilo davi po poročanju BBC brez elektrike 62.000 gospodinjstev, na tamkajšnjem železniškem omrežju pa so imeli okoli 80 incidentov zaradi podrtih dreves, zato so v Glasgowu do popoldneva ustavili vse vlake.

V Angliji, Walesu in na Škotskem so padavine poplavljale ceste, več sto šol v Severni Irski pa so po poročanju dpa preventivno zaprli. Pristojne državne agencije so izdale več deset opozoril za poplave.

Močni vetrovi in padavine naj bi po napovedih vremenoslovcev vztrajali do večera, na severovzhodu Škotske do nedelje zjutraj, nato pa pričakujejo bolj suho, manj vetrovno in nekoliko toplejše vreme.