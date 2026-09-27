Britanska policija prijela peterico zaradi suma terorizma

Britanska policija je danes zaradi suma priprave terorističnega dejanja evakuirala približno 85 gospodinjstev v bližini vojaškega oporišča RAF Fairford v Gloucestershiru in aretirala pet moških, poroča BBC. Policija je pred tem prejela prijavo o treh sumljivih vozilih v bližini baze.

Okoli oporišča so vzpostavili 400-metrski varnostni pas, območje pa pregledujejo pripadniki britanske vojske za odstranjevanje eksplozivnih sredstev. Moške so sprva aretirali zaradi suma kršitev zakonodaje o eksplozivih, nato pa jih pridržali še zaradi suma priprave terorističnega dejanja. Preiskava okoliščin incidenta še poteka.

Policija je sporočila, da je območje zavarovano in da je incident pod nadzorom. Po navedbah BBC so bombni strokovnjaki pregledovali več vozil, pri čemer so uporabljali tudi robote. BBC Verify je potrdil geolokacijo fotografije, ki prikazuje pridržane moške približno 350 metrov od dostopa do vzletno-pristajalne steze, ni pa mogel neodvisno potrditi njenega prvotnega vira.

RAF Fairford je pomembna baza, ki jo kot prednjo operativno lokacijo uporablja ameriško letalstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da so aretirani po njegovih informacijah načrtovali povzročitev velike škode, britanski premier Andy Burnham pa je javnost pozval, naj med nadaljevanjem preiskave ne ugiba o ozadju dogodka.

Pet osumljencev ostaja v pridržanju. Po britanski protiteroristični zakonodaji jih je mogoče brez obtožnice pridržati do 14 dni.