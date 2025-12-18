Britanska vlada grozi Abramoviču, če ne bo doniral premoženja Ukrajini

Združeno kraljestvo je ruskemu poslovnežu Romanu Abramoviču v sredo izdalo zadnje opozorilo, naj 2,5 milijarde funtov (2,85 milijarde evrov) od prodaje nogometnega kluba Chelsea donira Ukrajini, sicer ga bodo udarili s »sodnim postopkom«.

Njegova finančna sredstva v Združenem kraljestvu so zamrznjena, odkar je Abramovič po obsežni ruski invaziji na Ukrajino prodal uspešni nogometni klub in ga tako rešil pred težavami zaradi sankcij, ki so jih proti ruskim poslovnežem uvedle države Zahoda.

Dve zaporedni britanski vladi se z Abramovičem že leta pričkata o porabi njegovega premoženja. Združeno kraljestvo poziva k donaciji sredstev za humanitarne namene v Ukrajini, medtem ko Abramovič pavi, da je pripravljen denar donirati za pomoč vsem žrtvam vojne, torej tudi tistim na ruski strani meje.

Britanska finančna ministrica Rachel Reeves je včeraj dejala, da je Abramovič denar »dolguje ukrajinskemu ljudstvu«. Tako ona kot tudi britanski premier Keir Starmer sta ruskemu poslovnežu zagrozila s pravnimi ukrepi, če premoženja ne bo nakazal Ukrajini v roku 90 dni. »Vlada je pripravljena s pomočjo sodišča doseči, da bo vsak peni dosegel tiste, katerih življenja je raztrgala Putinova nezakonita vojna,« je dejal Starmer.

Vendar pa ne Stramer, ne Reevesova nista omenila, kakšno pravno podlago bi sploh lahko uporabila za tožbo, s katero bi poskušala zaseči Abramovičeva sredstva, opozarja nemški DW. »Evropa in ZDA se od ruske invazije na Ukrajino na splošno soočata s težavami, saj je za vlade relativno enostavno zakonito zamrzniti sredstva, veliko težje pa si jih prisvojiti,« so ugotovili pri nemškem mediju.

Ravno danes države članice EU v Bruslju odločajo o usodi zamrznjenih ruskih sredstev. Nekatere, glasna je zlasti Nemčija, si prizadevajo, da bi z ruskim denarjem financirali Ukrajino, že doslej pa so Ukrajini darovale obresti, ki jih je prineslo ruskih 210 milijard evrov, zamrznjenih v EU.