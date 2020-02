Britanska vrata se zapirajo

Po zgledu Kanade, Avstralije in Nove Zelandije

Britanska notranja ministrica Priti Patel med nastopom premiera Borisa Johnsona v britanskem parlamentu. Foto: Reuters

Vlada še posebno namerava spodbujati priseljevanje ljudi z doktorati na področjih znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike. Foto: Jure Eržen/Delo

Priseljevanje v Združeno kraljestvo bo od začetka prihodnjega leta, ko se bo uradno končalo prehodno obdobje, ki je začelo veljati po izstopu države iz Evropske unije, potekalo po principu točkovnega sistema, s katerim bo država favorizirala visoko izobražene kadre.Predlog zakonodajnih sprememb, ki jih na področju priseljevanja namerava sprejeti konservativna vlada Borisa Johnsona , predstavlja eno izmed prvih oprijemljivih posledic brexita. Pristojna britanska ministrica za notranje zadeve, ki je danes prvič predstavila podrobnosti vladnih načrtov, ga je označila kot »zgodovinski trenutek za državo«.Uvedba novega točkovnega sistema bo namreč pomenila konec prostega pretoka ljudi, ene od štirih svoboščin EU. Britanska vlada, kot poudarjajo na ministrstvu za notranje zadeve, želi s tem »potrditi svoj nadzor nad mejami in ponovno vzpostaviti zaupanje javnosti«. Občutek, da je država izgubila nadzor nad politiko priseljevanja je bil eden od ključnih faktor v odločitvi Britancev, da na referendumu pred skoraj štirimi leti glasujejo za izstop iz EU.»Privlačili bomo najpametnejše in najboljše iz vsega sveta, kar bo spodbudilo naše gospodarstvo in skupnosti ter sprostilo ves potencial te države,« je v seriji intervjujev za otoške medije poudarila Priti Patel, pri tem pa zavrnila kritike, da bo nov sistem Združeno kraljestvo povsem odrezal od tuje nizko kvalificirane delovne sile.Kljub temu se pričakuje, da bodo manj izobraženi delavci veliko težje dobili delovno dovoljenje, kot so ga do sedaj. Sistem, kakor si ga je zamislila britanska vlada, za prosilce namreč uvaja minimum znanja angleškega jezika ter vrsto drugih kriterijev, ki so izrecno prilagojeni spodbujanju zaposlovanja v deficitarnih poklicih in poklicih, za opravljanje katerih je pogoj univerzitetna izobrazba. Vlada še posebno namerava spodbujati priseljevanje ljudi z doktorati na področjih znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike.Med pogoji za pridobitev delovnega dovoljenja bodo tudi ponudba za delovno mesto in plača, ki bo (razen v nekaterih izjemah) morala presegati 25.600 funtov (30.815 evrov) na leto.Johnsonova vlada, ki bo predlog zakonodajnih sprememb v parlament predvidoma poslala prihodnji mesec, se z novo politiko priseljevanja zgleduje po drugih anglosaksonskih državah, konkretno Kanadi, Avstraliji in Novi Zelandiji, ki že desetletja uporabljajo točkovni sistem