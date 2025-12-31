  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Britanske bolnišnice so polne mladih odvisnikov od ketamina

    Število mesečnih uporabnikov ketamina se je od leta 2015 povečalo za 250 odstotkov. Zdravniki opozarjajo, da se uživalci ne zavedajo dolgoročnih posledic.
    V Britaniji beležijo velikansko povečanje števila uporabnikov ketamina. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    V Britaniji beležijo velikansko povečanje števila uporabnikov ketamina. FOTO: Shutterstock
    S. I.
    31. 12. 2025 | 09:19
    5:01
    A+A-

    Urološki oddelki po vsej Veliki Britaniji so na robu poka zaradi »eksplozivnega povečanja« števila pacientov, večinoma najstnikov in mladih odraslih, ki iščejo pomoč zaradi resne škode, ki jo je povzročila zloraba ketamina. Število ljudi, ki na mesečni ravni uporablja omenjeno drogo razreda B, se je od leta 2015 povečalo za osupljivih 250 odstotkov, poroča britanski časnik Guardian.

    Ketamin v stekleničkah. FOTO: Psychonaught/Wikimedia Commons, CC0
    Ketamin v stekleničkah. FOTO: Psychonaught/Wikimedia Commons, CC0

    Ketamin, sintetični disociativni anestetik, ki se legalno uporablja za lajšanje bolečin in sedacijo, je na Otoku čedalje bolj priljubljena v rekreativne namene. Skupaj z »magičnimi« gobami in halucinogeni je ena od treh drog, katerih uporaba se v zadnjih desetih letih vztrajno povečuje. Čeprav najnovejši podatki britanskega statističnega urada kažejo rahel upad v primerjavi z lanskim letom, ostaja raven uporabe izjemno visoka, učinki pa so najbolj vidni na preobremenjenih uroloških oddelkih.

    Razmere na terenu so skrb zbujajoče

    Kronična uporaba ketamina lahko povzroči trajno in nepopravljivo poškodbo mehurja in sečil, zdravniki pa opažajo dramatično povečanje števila pacientov, od katerih so mnogi zelo mladi. Alison Downey, specialistka urologije v Južnem Yorkshiru, pravi, da so razmere slabše kot kdaj koli prej in da so bolnišnice obremenjene do skrajnosti. »Že tako smo preobremenjeni, to pa je ogromno povečanje, za akkršnega preprosto nismo opremljeni. Čeprav povzroča urološke težave, zloraba ketamina ni urološki problem, ampak odvisnost in glede tega ne moremo storiti ničesar,« je Guardianu zaupala Downeyjeva.

    Urološki oddelki bolnišnic v Južnem Yorkshiru imajo polne roke dela s ketaminskimi odvisniki. FOTO: Nigel Roddis/Reuters
    Urološki oddelki bolnišnic v Južnem Yorkshiru imajo polne roke dela s ketaminskimi odvisniki. FOTO: Nigel Roddis/Reuters

    Kot epicenter krize je izpostavila mesto Barnsley. »Leta 2021 je bilo v Barnsleyju v celotnem letu 11 obiskov urgentne službe zaradi težav, povezanih s ketaminom. Letos jih je bilo samo od januarja do maja 50, kar je ogromno povečanje v samo petih mesecih.«

    Poceni droga kot pobeg

    Dr. Alison Downey meni, da je porast zlorabe ketamina posledica številnih dejavnikov, vključno z njegovo nizko ceno. Opazila je, da je veliko njenih pacientov mladih, ki so začeli uporabljati drogo kot mehanizem za spopadanje s težavami med pandemičnimi omejitvami gibanja pred petimi leti.

    image_alt
    Bogata in izobražena kraljica ketamina

    »Večina ljudi, ki jih vidim, je v najstniških letih ali zgodnjih dvajsetih, zato se zdi, da so začeli uporabljati ketamin večinoma med pandemijo,« je dejala in dodala, da je veliko uporabnikov še šoloobveznih. »V centrih za odvisnike, mlajše od 16 let, smo slišali zgodbe o otrocih, ki zbirajo žepnino za nakup ketamina. Majhne, ​​drobne količine nosijo v šolska stranišča in jih tam zaužijejo, kar je absolutno grozljivo,« je opozorila Downeyjeva.

    Skrite nevarnosti in nepopravljive posledice

    Dr. Nadir Osman, urološki kirurg iz Sheffielda, je Guardianu potrdil, da je število sprejemov pacientov zaradi ketamina »eksplodiralo«, in poudaril, da se uporabniki pogosto ne zavedajo dolgoročnih posledic. »Ketamin je edinstveno zdravilo, saj se zdi, da nima stranskih učinkov, vendar so stvari bolj zapletene od tega. Počasi vpliva na mehur in jetra, nato pa na sečila. Traja nekaj let, da se ti učinki začnejo opažati, ko pa jih enkrat začnete opažati, so precej nepovratni,« je pojasnil Osman. Dodal je, da nekateri bolniki, ki čakajo na operacijo, še naprej uporabljajo zdravilo za lajšanje bolečin, kar še dodatno otežuje zdravljenje.

    Ena najbolj znanih žrtev ketamina je priljubljeni ameriški-kanadski igralec Matthew Perry, zvezdnik serije Prijatelji, ki je pred dvema letoma umrl zaradi predoziranja s tem anestetikom. FOTO: Mike Segar/Reuters
    Ena najbolj znanih žrtev ketamina je priljubljeni ameriški-kanadski igralec Matthew Perry, zvezdnik serije Prijatelji, ki je pred dvema letoma umrl zaradi predoziranja s tem anestetikom. FOTO: Mike Segar/Reuters

    Strokovnjaki se strinjajo, da je preventiva ključnega pomena. Profesor Ian Pearce, urološki kirurg iz Manchestra, meni, da je treba storiti več za izobraževanje mladih o nevarnostih ketamina, pa tudi za zagotavljanje podpore tistim, ki se že borijo z odvisnostjo.

    »Ena glavnih težav s ketaminom je, da je stopnja ponovitve po rehabilitaciji ogromna, zato je ključna stalna podpora,« je dejal Pearce. Predlagal je, da bi vlada morala začeti »ciljno usmerjeno izobraževalno kampanjo, namenjeno srednjim šolam, da bi resnično posredovali sporočilo, da je ketamin zelo negativna snov z ogromnim potencialom za posledice za celo življenje.«

