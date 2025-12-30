Britanski kabinet pod pritiskom zaradi umaknjenih dokumentov o Andrewu

Kabinet predsednika vlade Združenega kraljestva je bil obtožen prikrivanja v korist kraljeve družine, potem ko je prišlo na dan, da so bili uradni dokumenti, ki se nanašajo na nekdanjega vojvodo Yorškega Andrewa Mountbatten-Windsorja, v zadnjem trenutku pred objavo zadržani, poroča The Guardian.

Različica dokumentov, ki je bila sprva pod embargom na voljo medijem z namenom vnaprejšnje priprave člankov, je vključevala zapisnike sestanka, na katerem so uradniki razpravljali o potovalnih načrtih različnih članov družine, med njimi tudi tedanjega vojvode Yorškega. Ti zapisniki so bili pozneje iz mape izločeni, še preden je bila ta dana na voljo tudi širši javnosti.

Domnevno administrativna napaka

Vladni kabinet, ki je odgovoren za prenos dokumentov v Nacionalni arhiv, je umik pojasnil kot administrativno napako, saj gradivo nikoli ne bi smelo biti objavljeno.

Predstavnik urada je dejal: »Vsi zapisi se upravljajo v skladu z zahtevami zakona o javnih evidencah. Vsaka objava je predmet obsežnega pregleda, ki vključuje tudi sodelovanje strokovnih deležnikov.«

Brez izjem za kraljevo družino

Vendar pa je Graham Smith, izvršni direktor protimonarhistične kampanjske skupine Republic, poudaril, da ni za zadržanje dokumentov nobenega opravičila, zlasti ker je bil Andrew zaradi polemik glede njegovih povezav z Jeffreyjem Epsteinom razrešen kraljevega statusa.

»Za kraljevo družino ne bi smelo biti nobenih izjem. Ta izjema pa zagotovo ne more veljati za Andrewa, ki ni več član kraljeve družine,« je dejal Smith in dodal: »Kraljeva družina je ena najbolj skrivnostnih institucij v Združenem kraljestvu. Ti dokumenti bi morali biti objavljeni brez strahu ali pristranskosti in z namenom, da bi si javnost lahko izoblikovala utemeljeno mnenje o kraljevi družini.«

Medtem je laburistična poslanka Rachael Maskell pozvala vlado, naj pojasni, zakaj dokumenti niso bili objavljeni. Za časnik The Independent je povedala: »Vlada bi morala pojasniti, zakaj so bili dokumenti zadržani, če je bilo temu tako. Javnost želi zgolj transparentnost. Če obstajajo vprašanja, ki bi lahko opozorila na tveganje za druge, potem bi morale biti te informacije jasno posredovane pristojnim organom.«

»V luči objave dokumentov, povezanih z Epsteinom, se pojavlja veliko vprašanj. Ne podajam nobenih obtožb, temveč zgolj pozivam k pojasnitvi,« je dodala.

Mountbatten-Windsor, ki je ves čas zanikal kakršnokoli neprimerno ravnanje, je bil v začetku tega meseca tudi uradno razrešen še zadnjih preostalih kraljevih naslovov zaradi polemik glede njegovih povezav z Epsteinom. Kralj Karel III. je odredil, da se mu odvzame članstvo v redu Podvezice, v katerega je bil imenovan leta 2006.