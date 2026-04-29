Britanski kralj predsedniku Trumpu: Brez nas bi vi govorili francosko

Državniška večerja, ki jo je v Beli hiši za britanskega kralja Karla III. pripravil predsednik ZDA Donald Trump, je sinoči minila v sproščenem vzdušju in celo šalami na račun vojne zgodovine med državama, poročajo ameriški mediji.

Kralj je imel po jutranjem sprejemu v Beli hiši pred večerjo govor pred obema domovoma kongresa, kjer je doživel aplavze predstavnikov obeh strank, kar ni ušlo Trumpu, ki je na večerji dejal, da je gostu uspelo to, kar njemu ni še nikoli – ploskali so mu demokrati.

Je pa ameriškemu predsedniku ušlo dejstvo, da je britanski kralj v svojem govoru ošvrknil številne Trumpove politike in ravnanja. Med drugim se je zavzel za trdno podporo zvezi Nato, Ukrajini in kongresnemu nadzoru nad vlado. Komentatorji televizije MS NOW so se zato čudili, da so mu enako goreče kot demokrati ploskali tudi Trumpovi republikanci.

»Ne morem prezreti prenove vzhodnega krila. Žal mi je, da moram reči, da smo Britanci seveda leta 1814 sami poskusili z nepremičninsko prenovo Bele hiše,« se je pošalil monarh, pri čemer je imel v mislih Trumpovo rušenje vzhodnega krila stavbe za plesno dvorano in britanski požig rezidence ameriškega predsednika med drugo vojno z ZDA leta 1914.

Pošalil se je tudi – potem ko je Trump nedavno dejal, da bi evropske države brez ZDA danes govorile nemško –, da bi ZDA danes brez Združenega kraljestva govorile francosko. Ob tem je pohvalil drzen in vizionarski akt samoodločbe ZDA v njihovem boju za neodvisnost od britanskega imperija in zatrdil, da je prišel obnovit nepogrešljivo zavezništvo.

Trump je nazdravil odnosom med državama in dejal, da ju združuje plemenitost duha in junaška duša. Spomnil je na zgodovinsko vojaško partnerstvo ter na preteklost ZDA kot britanske kolonije, od katere so prevzeli pravni sistem in najbogatejšo dediščino, ki jo je kdajkoli ena država podarila drugi.

Kralj Karel III. in kraljica Camilla se na obisku v ZDA, kamor sta prispela v ponedeljek, mudita v luči počastitve 250. obletnice ustanovitve ZDA po osamosvojitvi od Združenega kraljestva. Par bo danes obiskal New York, v četrtek, na zadnji dan obiska, pa še Virginijo.