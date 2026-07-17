Kdo je Andy Burnham, novi britanski premier

Britanski laburisti so danes na izrednem kongresu za novega voditelja stranke imenovali Andyja Burnhama, 56-letnega donedavnega župana Manchestra z dolgoletnimi političnimi izkušnjami, poročajo tuje tiskovne agencije. Kot vodja vladajoče stranke bo v ponedeljek Keira Starmerja nasledil tudi na položaju premiera.

Burnhama je za novega vodjo stranke v uvodnem nagovoru razglasila trenutna notranja ministrica Shabana Mahmood, nakar je v nagovoru zbranim dejal, da gre za zelo pomemben trenutek zanj in njegovo družino, na katerega pa da je pripravljen.

56-letni politični veteran znotraj laburistične stranke pripada krilu t. i. mehke levice. V zadnjem desetletju je zrasel v enega najbolj prepoznavnih lokalnih voditeljev v državi in veljal za stalen trn v peti britanskemu parlamentu in odločevalcem. V poslanske klopi je prvič sedel leta 2001 in v času vlad premierov Tonyja Blaira in Gordona Browna zasedal tudi vladne položaje. V tem času je bil dvakrat neuspešen v poskusu, da bi se zavihtel na čelo stranke, in sicer leta 2010 proti Edu Milibandu in leta 2015 proti Jeremyju Corbynu.

»Pripravljen sem voditi,« je dejal in pri tem izpostavil pomembne temelje, ki jih je za to položil njegov predhodnik Starmer. Med njimi je po poročanju BBC izpostavil skrajšanje čakalnih vrst v javnem zdravstvu in povrnitev ugleda države na svetovnem odru.

Napovedal je, da bodo pod njegovim vodstvom ljudem vrnili upanje, pri čemer namerava graditi na novi politiki, usmeritev stranke pa bo v prihodnje izrazito laburistična.

Kritiziral je nekatere odločitve iz 80. let prejšnjega stoletja, ki jih je povezal s centralizacijo in privatizacijo gospodarske moči, kar da je vodilo v koncentracijo premoženja in moči v rokah vse manj ljudi in krajev.

Položaj premiera bo Burnham kot vodja vladajoče stranke s prepričljivo večino v parlamentu po obisku pri kralju Karlu III. prevzel v ponedeljek. FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters

V skladu s predhodnimi napovedmi je Burnham, ki se je opisal kot podjetjem naklonjen voditelj stranke, obljubil glas vsem delom države in večjo možnost odločanja na lokalni oz. regionalni ravni. Rast bi morali zagotoviti povsod po državi, je dejal.

Na mesto voditelja prihaja s poslanskega sedeža, ki ga je osvojil junija, potem ko se je v vrstah laburistov pred tem kalil kot dolgoletni poslanec in član vlade, zadnjih devet let pa županoval Manchestru.

Za položaj se mu ni bilo treba pomeriti z morebitnimi drugimi kandidati, saj je že v predhodnem postopku zbral podporo tolikšnega števila poslancev, da druge kandidature sploh niso bile mogoče. Podprla ga je tudi večina s stranko povezanih sindikatov.

Laburisti upajo, da mu bo uspelo z javnostjo komunicirati bolje kot njegovemu predhodniku Starmerju in da bo zavzel bolj odločen pristop do prenove javnih storitev in oživitve gospodarstva.

Položaj premiera bo Burnham kot vodja vladajoče stranke s prepričljivo večino v parlamentu po obisku pri kralju Karlu III. prevzel v ponedeljek, ko naj bi predstavil tudi vladno ekipo. Bo že sedmi predsednik vlade v desetih letih.

V stranki nanj stavijo tudi kot na svojo najboljšo možnost za ustavitev napredovanja protipriseljenske stranke Reform UK Nigela Faragea, ki ji ankete napovedujejo zmago na prihodnjih volitvah v državi, ki naj bi potekale leta 2029.