  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Britanski minister za zdravje odstopil, izzval bi oslabljenega Starmerja

    Po razočaranju na nedavnih lokalnih in regionalnih volitvah je z mesta britanskega ministra za zdravje odstopil Wes Streeting.
    Wes Streeting (levo) je napovedal, da Keir Starmer na prihodnjih volitvah ne bo vodil stranke laburistov. FOTO: Leon Neal/AFP
    Galerija
    Wes Streeting (levo) je napovedal, da Keir Starmer na prihodnjih volitvah ne bo vodil stranke laburistov. FOTO: Leon Neal/AFP
    R. I., STA
    14. 5. 2026 | 15:26
    14. 5. 2026 | 15:49
    2:40
    A+A-

    Britanski minister za zdravje Wes Streeting je danes odstopil s položaja in svojo odločitev utemeljil z izgubo zaupanja v premiera Keira Starmerja, poroča britanski BBC. Z odstopom si je utrl pot za boj za novega vodjo laburistov v časih, ko se Starmer po nizu volilnih porazov bori za obstanek na položaju.

    image_alt
    Starmer ne namerava odstopiti, laburisti v krizi

    V odstopni izjavi, ki jo je objavil na omrežju X, je Streeting zapisal, da je »izgubil zaupanje« v premierovo vodenje in da je že zdaj jasno, da Starmer ne bo vodil laburistov na prihodnjih volitvah. Dodal je, da mora biti razprava o prihodnosti stranke »široka, kandidatna lista pa čim boljša«.

    Izide nedavnih lokalnih in regionalnih volitev je označil za porazne. »Poslušati morate tudi svoje kolege, vključno z navadnimi poslanci, saj grob pristop do drugačnih mnenj zmanjšuje kakovost naše politike,« je v izjavi še dejal Starmerju.

    Britanski premier se po dveh letih na oblasti bori za obstanek na položaju. Odkar so njegovi laburisti na nedavnih lokalnih in regionalnih volitvah doživeli niz porazov, se namreč vrstijo pozivi k njegovemu odstopu. K temu ga je pozvalo že več kot 80 poslancev. Starmer medtem njihove pozive za zdaj zavrača.

    Kljub pozivom k odstopu ga še nihče ni uradno izzval kot tekmeca za vodenje stranke in posledično tudi vlade. Glede na medijska poročila naj bi ta korak v kratkem napovedal Streeting, ki je priljubljen v desnem krilu laburistov in bi lahko sploh zdaj po odstopu za Starmerja pomenil resno konkurenco. 

    Wes Streeting in Keir Starmer sta bila tesna sodelavca v stranki laburistov, a po porazu na nedavnih lokalnih in regionalnih volitvah ima britanski predsednik vlade med kolegi vse manj zaupanja. FOTO: Adrian Dennis/AFP
    Wes Streeting in Keir Starmer sta bila tesna sodelavca v stranki laburistov, a po porazu na nedavnih lokalnih in regionalnih volitvah ima britanski predsednik vlade med kolegi vse manj zaupanja. FOTO: Adrian Dennis/AFP

    Levo krilo stranke si medtem za naslednico Starmerja želi nekdanjo namestnico premiera Angelo Rayner. Slednja je danes sporočila, da je bila v davčni aferi, zaradi katere je lansko jesen odstopila, oprana očitkov namerno zagrešenih nepravilnosti, in nakazala, da bi lahko sodelovala v tekmi za naslednika Starmerja.

    Tiskovni predstavnik Starmerja je medtem danes vztrajal, da premier ne namerava zapustiti položaja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Osredotočen je izključno na vodenje države,« je dodal.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Združeno kraljestvo:

    Starmer ne namerava odstopiti, laburisti v krizi

    Skoraj četrtina poslancev stranke meni, da bi se britanski premier po nedavnem volilnem porazu moral umakniti.
    Jure Kosec 12. 5. 2026 | 18:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna

    Velika Britanija pošilja vojaško ladjo proti Iranu

    Premestitev ladje Dragon na Bližnji vzhod sledi potezi Francije, ki je svojo letalonosilko in spremljevalna plovila razporedila v južnem delu Rdečega morja.
    9. 5. 2026 | 17:17
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Starmer po volilnem neuspehu laburistov obljublja, da bo prisluhnil volivcem

    Razočarani volivci so na četrtkovih volitvah v Angliji, Walesu in na Škotskem podprli skrajno desničarske in nacionalistične stranke.
    9. 5. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reportaža

    Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

    Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
    Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Od doma v svet in nazaj

    Že pri 24 letih svetovala vladam in vodstvom multinacionalk

    V Londonu lahko bajno zaslužiš, dokler si sam. Ko dobiš otroka, pa te država na neki način kaznuje, Kristi Hodak Knobloch navaja razlog za vrnitev v Slovenijo.
    Milka Bizovičar 14. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nova knjiga

    Znano, zakaj je Brigitte prisolila zaušnico Macronu (VIDEO)

    Od nedolžnega zbadanja do resnega škandala: nova knjiga razgalja skrivnost najbolj znanega francoskega para. Vmes je bila iranska igralka.
    13. 5. 2026 | 20:13
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Pred turistično sezono

    Soča bo polepšala portoroško plažo

    Plažo bodo nasuli s 3700 kubičnimi metri soškega proda, jo povečali in uredili.
    Boris Šuligoj 14. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

    Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
    13. 5. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

    Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenci končno unovčili svoje ideje

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PREHRANSKA DOPOLNILA

    Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

    Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport in znanost

    Šport in znanost vse bolj z roko v roki

    Vrhunski šport vse bolj temelji na sodelovanju trenerjev, kineziologov, zdravnikov in fizioterapevtov za učinkovit in varen razvoj športnika.
    Maja Južnič Sotlar 14. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Finančna pismenost športnikov

    Včasih sem bila kar malo jezna, zdaj sem mami hvaležna

    Večina športnikov je premalo opolnomočena na področju financ, podpora so lahko tudi sponzorji.
    Milka Bizovičar 13. 5. 2026 | 21:02
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Kristalna palača z zlatim certifikatom za trajnostne stavbe v uporabi

    Ta dokazuje svojo trajnostno zasnovo in upravljanje te stavbe ter je primer naprednega poslovnega okolja.
    13. 5. 2026 | 10:43
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Na trgu poslovnih stavb se karte že mešajo

    Za vlagatelje na trg poslovnih nepremičnin je pomembna najemna donosnost v primerjavi z donosnostjo dolgoročnih državnih obveznic.
    Milka Bizovičar 9. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Wes StreetingVelika BritanijaKeir StarmerodstopLaburistiZdruženo kraljestvo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Mikrotoksini

    Odpoklic izdelka v Eurospinu

    Podjetje Eurospin kupce prosi, da izdelka ne zaužijejo in ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.
    14. 5. 2026 | 18:06
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Giro

    V absurdnem zaključku na Giru prva letošnja italijanska zmaga (VIDEO)

    Po novi kaotični šprinterski etapi v pregovorno nevarnem Neaplju se karavana na Giru jutri prvič odpravlja v hribe. Jakob Omrzel na Madžarskem po stopničke.
    Matic Rupnik 14. 5. 2026 | 17:45
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Skupščina družbenikov

    Avtobusi brez dizelskega goriva: prelomno leto za LPP

    Podjetje se že leta utaplja v rdečih številkah. Dobra novica pa je, da javni potniški promet v Ljubljani prehaja na ogljično nevtralno mobilnost.
    14. 5. 2026 | 17:42
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gorenjska

    Pogrešana je 17-letna Emela Bunić

    Visoka je okoli 165 cm, suhe postave, daljših temnih las, ki segajo preko ramen.
    14. 5. 2026 | 17:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Mediji

    N1 kupujejo lastniki znanega evropskega medija

    Skupina United Media bo prodala svoj medijski del portugalski investicijski družbi. Tako bosta novega lastnika dobila tudi slovenska portala N1 in Metropolitan.
    14. 5. 2026 | 17:19
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Skupščina družbenikov

    Avtobusi brez dizelskega goriva: prelomno leto za LPP

    Podjetje se že leta utaplja v rdečih številkah. Dobra novica pa je, da javni potniški promet v Ljubljani prehaja na ogljično nevtralno mobilnost.
    14. 5. 2026 | 17:42
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gorenjska

    Pogrešana je 17-letna Emela Bunić

    Visoka je okoli 165 cm, suhe postave, daljših temnih las, ki segajo preko ramen.
    14. 5. 2026 | 17:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Mediji

    N1 kupujejo lastniki znanega evropskega medija

    Skupina United Media bo prodala svoj medijski del portugalski investicijski družbi. Tako bosta novega lastnika dobila tudi slovenska portala N1 in Metropolitan.
    14. 5. 2026 | 17:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Karpalni kanal: zakaj prsti mravljinčijo, roka pa izgublja moč?

    Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

    Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
    11. 5. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

    »Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
    Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

    Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
    12. 5. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova doba povezanosti? Poti nazaj ni več

    Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Povešene veke niso le estetska tema

    Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LJUBLJANSKI GRAD

    Ostanki rimske Emone, ki jih lahko okušate

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    24. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Spomladanski oddih ob morju

    Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    INTERNET

    Naslov odloča več, kot si mislite: preverite svojo možnost

    Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
    11. 5. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »To je tisti vau učinek. Takrat jih več kot 90 % reče da« (video)

    Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V TRENDU

    Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

    Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 14:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOGODEK

    Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

    Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PAMETNA SAMOOSKRBA

    Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

    Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

    Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
    8. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tiha evropska strategija, o kateri se govori vse glasneje

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

    Aplikacija, ki olajša nakupovanje

    Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
    Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo