Britanski minister za zdravje odstopil, izzval bi oslabljenega Starmerja

Britanski minister za zdravje Wes Streeting je danes odstopil s položaja in svojo odločitev utemeljil z izgubo zaupanja v premiera Keira Starmerja, poroča britanski BBC. Z odstopom si je utrl pot za boj za novega vodjo laburistov v časih, ko se Starmer po nizu volilnih porazov bori za obstanek na položaju.

V odstopni izjavi, ki jo je objavil na omrežju X, je Streeting zapisal, da je »izgubil zaupanje« v premierovo vodenje in da je že zdaj jasno, da Starmer ne bo vodil laburistov na prihodnjih volitvah. Dodal je, da mora biti razprava o prihodnosti stranke »široka, kandidatna lista pa čim boljša«.

Izide nedavnih lokalnih in regionalnih volitev je označil za porazne. »Poslušati morate tudi svoje kolege, vključno z navadnimi poslanci, saj grob pristop do drugačnih mnenj zmanjšuje kakovost naše politike,« je v izjavi še dejal Starmerju.

Britanski premier se po dveh letih na oblasti bori za obstanek na položaju. Odkar so njegovi laburisti na nedavnih lokalnih in regionalnih volitvah doživeli niz porazov, se namreč vrstijo pozivi k njegovemu odstopu. K temu ga je pozvalo že več kot 80 poslancev. Starmer medtem njihove pozive za zdaj zavrača.

Kljub pozivom k odstopu ga še nihče ni uradno izzval kot tekmeca za vodenje stranke in posledično tudi vlade. Glede na medijska poročila naj bi ta korak v kratkem napovedal Streeting, ki je priljubljen v desnem krilu laburistov in bi lahko sploh zdaj po odstopu za Starmerja pomenil resno konkurenco.

Wes Streeting in Keir Starmer sta bila tesna sodelavca v stranki laburistov, a po porazu na nedavnih lokalnih in regionalnih volitvah ima britanski predsednik vlade med kolegi vse manj zaupanja. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Levo krilo stranke si medtem za naslednico Starmerja želi nekdanjo namestnico premiera Angelo Rayner. Slednja je danes sporočila, da je bila v davčni aferi, zaradi katere je lansko jesen odstopila, oprana očitkov namerno zagrešenih nepravilnosti, in nakazala, da bi lahko sodelovala v tekmi za naslednika Starmerja.

Tiskovni predstavnik Starmerja je medtem danes vztrajal, da premier ne namerava zapustiti položaja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Osredotočen je izključno na vodenje države,« je dodal.