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    Svet

    Britanski poslanci: risanka Maša in medved je neprikrita ruska propaganda!

    Medstrankarska skupina poslancev trdi, da risanka normalizira sovjetsko vojaško ikonografijo; ministrico za kulturo poziva k posredovanju oziroma prepovedi.
    Maša s sporno kapo sovjetske obmejne straže. FOTO: youtube
    Galerija
    Maša s sporno kapo sovjetske obmejne straže. FOTO: youtube
    S. I.
    3. 7. 2026 | 11:34
    7:39
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    Risanka za predšolske otroke, ki prikazuje dogodivščine male deklice in upokojenega cirkuškega medveda, se na prvi pogled zdi le malo verjeten vir parlamentarne zaskrbljenosti, piše britanski Guardian. Vendar je medstrankarska skupina britanskih poslancev pisala ministrom in jih pozvala, naj proučijo, ali lahko preprečijo predvajanje Maše in medveda v Združenem kraljestvu, češ da gre za ljubko obliko ruske propagande.

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    Zakaj je risanka Maša in medved škodljiva

    Risanka, ki ohlapno temelji na tradicionalnem ruskem ustnem ljudskem izročilu, je ena najbolj priljubljenih oddaj vseh časov na youtubu. Ena od njenih sedemminutnih epizod, imenovana Recept za katastrofo, si je na spletu ogledalo več kot 4,6 milijarde ljudi.

    A animirano oddajo sta pred nedavnim že kritizirala ukrajinski državni Center za boj proti dezinformacijam in estonski zunanji minister Margus Tsahkna kot obliko ruske »mehke moči«.

    Ker je bila serija pred kratkim ponovno predvajana na pretočnem kanalu netflix in je na voljo na digitalni platformi ITVX, je skupina britanskih poslancev, ki jo sestavljajo liberalni demokrati, laburisti, konservativci, zeleni, Škotska nacionalna stranka in valižanski levičarski nacionalisti Plaid Cymru, pisala ministrici za kulturo Lisi Nandy in jo prosila za posredovanje.

    Medstrankarska skupina britanskih poslancev izraža zaskrbljenost nad rusko risanko. Fotografija je simbolična. FOTO: House of Commons/Reuters
    Medstrankarska skupina britanskih poslancev izraža zaskrbljenost nad rusko risanko. Fotografija je simbolična. FOTO: House of Commons/Reuters

    Pismo, ki ga je usklajeval poslanec liberalnih demokratov Tom Gordon in ga je podpisalo več kot 50 drugih parlamentarcev, po pisanju Guardiana trdi, da nekatere norčije štiriletne Maše predstavljajo »neprikrito propagandno vsebino«.

    Poslanci še posebej opozarjajo na epizodo, v kateri je Maša prikazana v nečem, kar je videti kot vojaška uniforma iz sovjetskih časov s tipičnim pokrivalom tankistov, in epizodo, v kateri po besedah ​​poslancev nosi nekaj, kar je videti kot kapa sovjetske obmejne straže, zgodovinsko povezane z NKVD, tajno policijsko agencijo Sovjetske zveze. Kakor pravijo zaskrbljeni poslanci, je bila NKVD odgovorna za množične deportacije, usmrtitve in pregon več deset milijonov ljudi.

    Britanski poslanci povedali, da so bile podobe uporabljene tudi na angleško govorečem računu ruskega animacijskega studia Animaccord na omrežju X. Objava je menda vsebovala napis: »Prava vojaška punca z mrežo za metulje! Joj, zdaj sem v vojski!« Po mnenju medparlamentarne skupine to »aktivno normalizira sovjetsko vojaško ikonografijo za globalno občinstvo majhnih otrok«.

    Risanka Maša in medved se v tujini sooča tudi s kritikami, da vsebuje mehke oblike ruske propagande. FOTO: youtube
    Risanka Maša in medved se v tujini sooča tudi s kritikami, da vsebuje mehke oblike ruske propagande. FOTO: youtube

    Kot poroča Guardian, so poslanci zapisali: »Pišemo vam, da zahtevamo nujno ukrepanje vlade po objavi družbe Netflix, da je pridobil dve novi sezoni ruske animirane serije Maša in medved ter podaljšal licenčni dogovor za obstoječe sezone serije in njene odvrtke v več kot 100 državah. Ta vsebina se predvaja tudi v Združenem kraljestvu na ITVX. Britanske otroke dosegata tako velika globalna platforma za pretakanje kot ugledna domača radiotelevizija, in menimo, da je to nesprejemljivo. Britanski starši imajo pravico pričakovati, da je bila vsebina, ki doseže njihove otroke prek licenciranih platform, predmet ustreznega pregleda, še posebej kadar so naši zavezniki izrazili verodostojne pomisleke glede državne propagande.«

    Opozorili so na komentarje ukrajinskega Centra za boj proti dezinformacijam, ki ga podpira ukrajinska vlada in ki je sporočil, da Maša in medved »ni le risanka, temveč instrument ruske mehke moči«, ter zatrdil, da prikazuje »posmehovanje tradicijam drugih narodov skozi Mašino vedenje ter normalizacijo sovjetskih simbolov in militarističnih tem«.

    Prepovedi po Evropi?

    Po poročanju poljskega televizijskega kanala TVP World, ki 24 ur na dan ponuja novice v angleškem jeziku, je Center boj proti dezinformacijam v svojih obtožbah tudi navedel, da so animirano serijo »že prepovedale nekatere evropske države, kot so Italija, Finska, Nemčija in Združeno kraljestvo, kjer da so jo poimenovali 'Kremljev trojanski konj'«.

    Navedbo smo v Delovi redakciji preverili in ugotovili, da risanka Maša in medved dejansko ni nikjer uradno prepovedana. Še več, tudi po ruski invaziji na Ukrajino je še vedno na voljo v ukrajinščini na uradnem kanalu @MashaBearUkraine na youtubu, kjer ima 18,4 milijona naročnikov. Kakor poroča ukrajinska tiskovna agencija RBC-Ukrajina, je kanal lani zabeležil več kot 800 milijonov ogledov, s čimer Maša in medved ostaja najbolj priljubljena animirana serija na youtubu v Ukrajini.

    Ukrajinski Center za boj proti dezinformacijam risanko označuje za »instrument ruske mehke moči«. Na arhivski fotografiji prizor izpred Kremlja. FOTO: Ramil Sitdikov/Reuters
    Ukrajinski Center za boj proti dezinformacijam risanko označuje za »instrument ruske mehke moči«. Na arhivski fotografiji prizor izpred Kremlja. FOTO: Ramil Sitdikov/Reuters

    Pri RBC-Ukrajini so bolj izpostavili dejstvo, da rusko podjetje prek ukrajinske različice kanala @MashaBearUkraine služi denar na račun ukrajinskih otrok, čeprav je družba YouTube (v lasti Googla oziroma Alphabeta) leta 2022 po izbruhu vojne ustavila monetizacijo za račune iz Ruske federacije. Kakor pravijo ukrajinski novinarji, so Rusi našli rešitev – ustvarili so različice za druge države, vključno z ukrajinsko.

    Studio zavrača obtožbe

    Studio Animaccord s sedežem na Cipru je trditve odločno zavrnil in navedel, da gre za zasebno podjetje, ki ustvarja priljubljeno otroško oddajo. Poudarili so, da studio nikoli ni prejel nobenega državnega financiranja.

    Tiskovna predstavnica Animaccorda Melanie Bonvicino je po navedbah Guardiana povedala takole: »Moja stranka kategorično zavrača lažno in obrekljivo namigovanje, da je risanka povezana s propagando. Maša in medved že skoraj dve desetletji zabavata družine v več kot 100 državah z univerzalnimi temami prijateljstva, prijaznosti in domišljije. Serija ne vsebuje političnih sporočil in vsaka trditev o nasprotnem je v celoti nepodprta z njeno vsebino. Animaccord v celoti deluje v skladu z veljavno zakonodajo. Trditve o nasprotnem so lažne, neodgovorne in brez dokazne podlage.«

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    Kulturna diplomacija ali orodje političnega vpliva?

    V Estoniji delijo zaskrbljenost britanskih poslancev. Potem ko je bil prejšnji mesec objavljen nov dogovor z Netflixom, je estonski zunanji minister Margus Tsahkna dejal, da risanka Maša in medved predstavlja »del mehke moči Kremlja, ki v otroško zabavo vgrajuje prokremeljska in militaristična sporočila. Za številne države, vključno z Estonijo, [sovjetski simboli] predstavljajo okupacijo, množične poboje, deportacije in zločine proti človečnosti.«

    Ruski državni mediji so se posmehovali ideji, da serija vsebuje rusko propagando. Ministrstvo za kulturo, medije in šport ni želelo dati komentarja, poroča Guardian.

    Viri iz britanskega parlamenta so povedali, da je od radiotelevizijskih hiš odvisno, kaj bodo predvajale, dokler vsebina ostane v skladu s pravili oddajanja, ki jih nadzira regulator medijev Ofcom. Televizija ITV ni želela dati komentarja, guardianovci pa so za  komentar prosili tudi družbo Netflix, a v času objave članka še niso prejeli odgovora.

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    medijiRusijaVelika BritanijaNetflixrisankeMaša in medvedpropagandavojna v Ukrajiniyoutube

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