Britanski premier Keir Starmer napovedal odstop

Združeno kraljestvo je ostalo brez svojega četrtega premiera v petih letih. Keir Starmer je po dveh letih vodenja laburistične vlade napovedal umik s položaja, potem ko je po vsem sodeč izgubil podporo svoje stranke.

Starmer namerava ostati premier, vse dokler stranka ne izbere njegove zamenjave. V skladu s pričakovanji bo Starmerja na položaju zamenjal Andy Burnham, eden od najbolj priljubljenih laburističnih politikov in donedavni župan Manchestra, ki je na četrtkovih nadomestnih volitvah v Makerfieldu, okrožju na severu Anglije, osvojil poslanski mandat.

Šestinpetdesetletni Burnham se je v volilno tekmo podal samo zato, da bi na čelu stranke in vlade zamenjal nepriljubljenega Starmerja. Dan po zmagi je dal vedeti, da njegove ambicije presegajo osvojen poslanski mandat.

Starmer je vodenje vlade prevzerl pred dvema letoma po zmagi laburistične stranke na parlamentarnih volitvah. FOTO: Henry Nicholls/Afp

Britanski premier je v zadnjih dneh vztrajal, da ne bo odstopil, temveč da se bo ob morebitni uvedbi postopkov za njegovo zamenjavo potegoval za še en mandat na čelu vladajoče stranke. Hkrati je opozoril, da bi lahko takšna tekma stranko pahnila v kaos.

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