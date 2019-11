Britanski regulator ni podaljšal Uberjeve licence

Vladna agencija za londonski transport (Transport for London – TfL), ki skrbi za večji del transportnega sistema britanske prestolnice, je zavrnila Uberjev zahtevek za obnovitev licence. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, se je agencija za to odločila zaradi varnostnih pomislekov.



Mesto London je eden od petih največjih Uberjevih trgov na svetu, tam ima približno 45.000 voznikov. Uber je v mestu prvič izgubil licenco leta 2017, a mu jo je uspelo za tem (začasno) podaljšati.



Pred dvema mesecema je podjetje vložilo zahtevek za ponovno dvomesečno podaljšanje licence. Čeprav TfL ni spregledal napredka na področju izboljšane varnosti za potnike, je včeraj ponovno podaljšanje licence zavrnil zaradi še vedno prisotnih nepravilnosti. TfL je izpostavil, da so nekateri neavtorizirani vozniki za prevoze uporabljali uporabniške račune že registriranih voznikov. Zlorabe računov so zabeležili v vsaj 14.000 primerih ob koncu leta 2018 in začetku leta 2019, odločitev TfL povzema britanski BBC.



Uber ima v skladu z britansko zakonodajo 21 časa za pritožbo, v tem času pa lahko opravlja storitve. V podjetju so pritožbo že napovedali, v postopku pa bodo morali dokazati, da so odstranili vse dejavnike tveganja. Londonski župan Sadiq Khan je potezo TfL podprl in zapisal, da je poteza sicer nepriljubljena, a podaril pomen pravil.