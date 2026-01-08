Skupina angleških sindikatov trdi, da je britanska veriga McDonald's kršila mednarodne delavske standarde s tem, da se ni soočila s spolnim nadlegovanjem zaposlenih. Sindikati so pritožbe naslovili na nacionalno kontaktno točko Velike Britanije. Ti so sporočili, da je treba pritožbam posvetiti več pozornosti, in se ponudili kot posredniki med sindikati in verigo hitre hrane, poroča BBC.

Sindikati so pritožbo podali že februarja 2024, potem ko je BBC objavil raziskavo o spolnem nadlegovanju najstnikov v verigi McDonald's. V pritožbi so dejali, da so našli »nove dokaze o spolnih zlorabah na delovnem mestu, ki kršijo smernice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj«.

Ian Hodson, predsednik sindikata pekov v Veliki Britaniji, pravi, da je raziskava BBC razkrila grozljive zgodbe spolnega nadlegovanja v McDonald'su in da ima vsak pravico biti varen na delovnem mestu.

Po objavi zgodbe na BBC leta 2024 se je McDonald's uradno opravičil in ustanovil nov sektor za obravnavo pritožb proti spolnemu nadlegovanju. Toda od takrat se je novih 160 uslužbencev McDonald'sa obrnilo na BBC s podobnimi pritožbami, še 300 pa se jih je pritožilo na britansko komisijo za enakost in človekove pravice.

Več kot 700 trenutnih in nekdanjih uslužbencev znane verige hitre hrane je zdaj v pravnem boju z McDonald'som. Verigi očitajo, da jih ni zaščitila pred spolnim nadlegovanjem. Predstavnik McDonald'sa pravi, da so »seznanjeni z mnenjem nacionalne kontaktne točke in se konstruktivno soočajo s postopkom Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj«.