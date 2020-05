Britanski vladni svetovalec je prekršil pravila in zato odstopil

Napovedoval je pol milijona mrtvih

Ukrepi za zajezitev koronavirusa so v Veliki Britaniji v veljavi že sedem tednov.

Ob začetku ukrepov proti koronavirusu so v Veliki Britaniji najbolj poudarjali prav socialno distanco. FOTO: Carl Recine/Reuters

Do včeraj je v Veliki Britaniji zaradi covida-19 umrlo 29.427 ljudi, največ v Evropi.

Srečala sta se najmanj dvakrat

Profesorje bil kot epidemiolog svetovalec britanske vlade za epidemijo koronavirusa in tudi njegovi nasveti premierjuso 23. marca pripeljali do uvedbe ukrepov za omejitev širjenja virusa v vsem Združenem kraljestvu. Toda sinoči, ko je Daily Telegraph objavil zgodbo o njegovem neupoštevanju pravil o socialni distanci, ki jih je sam predlagal, je odstopil in sporočil, da obžaluje, da je »zminiral« ta pravila, poroča danes BBC.Ferguson je namreč v času prepovedi in protivirusnih ukrepov dovolil, da ga je na domu obiskala njegova 38-letna poročena ljubica. Ta z možem in otroki živi v hiši na drugem koncu Londona in v času strogih omejitvenih ukrepov ne bi smela obiskovati nikogar zunaj družine, kar je eno od pravil, ki jih je britanski vladi predlagal prav Ferguson. Kljub temu je v času omejitev najmanj dvakrat prepotovala London in se dobila s Fergusonom, so ugotovili novinarji Daily Telegrapha.Ferguson je vodil skupino strokovnjakov, ki je računalniško modelirala širjenje koronavirusa po Veliki Britaniji in napovedala, da bi brez protivirusnih ukrepov utegnilo umreti do pol milijona Britancev. Po uvedbi ukrepov se je pogosto pojavljal v britanskih medijih in s svojimi izjavami podpiral omejitve in ukrepe, še posebno »zelo dosledno socialno distanco.« Zaradi svojega pogostega pojavljanja v zvezi z epidemijo se ga je prijel nadimek »profesor Lockdown«.Za Telegraph je po razkritju priznal, da je napačno ocenil dejstva in na podlagi tega napačno ravnal. »Ker sem bil na testu pozitiven na koronavirus in sem se potem, ko so se pojavili simptomi, za dva tedna strogo osamil, sem mislil, da sem razvil imunost. Zato sem ravnal, kot sem ravnal. Sedaj to globoko obžalujem, kajti pravila je treba dosledno upoštevati, saj so tu zato, da zaščitijo vsakogar od nas.«Antonia Staats sicer zveze s Fergusonom ni pretirano skrivala in je z možem živela v nekakšnem odprtem zakonu, toda njen drugi obisk pri Fergusonu v času omejitev je bil 8. aprila, v času, ko je prijateljicam pripovedovala, da njen mož morda ima znake okužbe s koronavirusom. Prvi obisk, 30. marca pa je bil teden dni po uvedbi strogih ukrepov, med katerimi je vlada prepovedala tudi srečevanje zakonskih parov, ki sicer ne živijo skupaj. Prav med takšnimi pari, ki jih je v Veliki Britaniji na miljone in to omejitev upoštevajo, je Fergusonovo ravnanje vzbudilo val ogorčenja.