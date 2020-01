FOTO:Britansko članstvo v EU se izteka

Britanski premier Johnson je večina zadnjega britanskega dne v EU preživel v Sunderlandu. Foto: Paul Ellis/Reuters

Umaknjene britanske zastave

Umik britanske zastave izpred poslopja evropskega parlamenta v Bruslju. Foto: Aris Oikonomou/Afp

Združeno kraljestvo bo opolnoči po evropskem času uradno izstopilo iz Evropske unije, in s tem uresničilo izid referenduma, na katerem so britanski volivci 23. junija 2016 odločili, da država po več kot štirih desetletjih konča svoje članstvo v povezavi.Izstop iz EU bodo v Združenem kraljestvu nocoj obeležili na različne načine, med drugim s shodi in povorkami ter s prireditvijo, ki so jo zagovorniki brexita organizirali pred stavbo britanskega parlamenta v londonskem Westminstru.Britanski premier, kot vodja referendumske kampanje za izstop iz EU v veliki meri odgovoren za to, da so Britanci pred tremi leti in pol poskrbeli za političen pretres brez primere, bo uro pred izstopom nagovoril državljane. V svojem sporočilu naj bi napovedal začetek nove dobe za otoško državo.Medtem so v evropskih institucijah že odstranili britanske zastave, ki so do sedaj plapolale skupaj z zastavami ostalih 27 članic Evropske unije.Obdobje od referenduma do končnega izstopa se bo zapisalo kot eno najbolj burnih v novejši britanski politični zgodovini in zgodovini evropskega povezovanja. Tako Združeno kraljestvo kot Evropska unija sta odločena z današnjim dnem odpreti novo poglavje, tudi ko gre za vzpostavljanje prihodnjih odnosov med njima.