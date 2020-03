Britansko sodišče ugotavlja: Dubajski šejk, mučil, izsiljeval, ugrabljal in grozil

Princesa Haja bint Husein je po pobegu iz Dubaja na Londonskem sodišču slavila zmago. FOTO: Toby Melville/Reuters

Sodišče v Londonu je ugotovilo, da je dubajski šejkorganiziral ugrabitev dveh svojih otrok, enega iz ulic Cambridgea, in svoji grozil svoji ženi, princesi Haji , ki je lansko leto pobegnila v Evropo in na britanskem sodišču zaprosila za zaščito pred nadlegovanjem, prisilno odvedbo v drugo državo in za skrbništvo nad otroki.Sodišče je ugotovilo, da je šejk Mohamed zagrešil tudi mučenje in odvzem prostosti. Šejk je želel ugotovitve sodišča skriti pred javnostjo, a je sodišče njegove zahteve zavrnilo, rekoč, da je sodba v javnem interesu.Princesaje že tretja ženska, ki je poskušala pobegniti z dubajskega dvora. Predlani so po spektakularnem poskusu pobega indijski specialci njeno hčerprestregli pred obalami Indije in jo vrnili v dvorno ujetništvo.Prva je iz dubajskega dvora, po poročanju BBC, pobegnila šejkova hči. Pri devetnajstih je pobegnila je iz hiše v Surreyju v Veliki Britaniji, leto kasneje so jo našli v Cambridgeu in jo odpeljali v Dubaj.Šejk je sicer tudi podpredsednik Arabskih Emiratov, poleg ugrabljenih hčera pa je oče še triindvajsetih otrok.