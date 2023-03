Brodolom v Kalabriji stresa rimsko vlado

V nadaljevanju preberite:

Premierka Giorgia Meloni, ki je zadnje dni potovala po Jutrovem, in njen podpredsednik Matteo Salvini sta se prepirala, ugotoviti sta poskušala, ali ima notranji minister Piantedosi sploh pristojnosti za odločanje v tako kritičnih primerih brodolomov. Iskali so tudi krivca za to, da so bili za pomoč brodolomcem poslani agenti finančne straže namesto usposobljene in primerno opremljene obalne straže.