Sankcije proti Izraelu: Bruselj predlaga ukrepe, članice še neenotne

Evropska komisija je uradno predlagala sankcije proti Izraelu: razširitev sankcij proti nasilnim judovskim naseljencem na Zahodnem bregu, sankcije proti dvema skrajnima ministroma in trgovinske ukrepe. Ustavila je tudi dvostransko finančno pomoč. Poleg tega predlaga še dodatne ukrepe proti pripadnikom Hamasa.

Vse sankcije, z izjemo ustavitve finančne podpore, morajo potrditi še države članice v svetu EU. Trgovinski ukrepi bodo prizadeli 37 odstotkov izraelskega izvoza v EU, ki je lani znašal 15,9 milijarde evrov. Za preostalih 63 odstotkov izdelkov po pojasnilih Evropske komisije že zdaj ne velja ugodnejši, preferencialni status iz pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom.

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je že prejšnji teden napovedala ukrepe proti Izraelu. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

Z njimi se trguje po pravilih Svetovne trgovinske organizacije v skladu z načelom največjih ugodnosti (najnižje carine, zagotovljene kateremu koli partnerju). To pomeni, da za skoraj dve tretjini izraelskega izvoza položaj ostaja nespremenjen, s carinami, ki znašajo nič odstotkov ali so blizu ničle.

Ob predpostavki, da bo trgovina ostala nespremenjena, bodo uvozniki iz EU – gre predvsem za kmetijske izdelke – morali plačati dodatnih 227 milijonov evrov carin. V svetu EU je za sprejetje trgovinskih ukrepov zahtevana kvalificirana večina: najmanj 15 držav članic, ki predstavljajo 65 odstotkov prebivalstva. Usoda predloga bo predvsem odvisna od stališča Italije in Nemčije.

Izvoz iz EU je lani znašal 26,7 milijarde evrov.

V Bruslju pogosto potekajo demonstracije v podporo Palestincem FOTO: Yves Herman/Reuters

Sankcije proti nasilnim naseljencem in skrajnima ministroma (za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gvirju in finančnemu ministru Bezalelu Smotriču) se sprejemajo s soglasjem. Za zdaj je pričakovana madžarska blokada. Slovenija je skupaj s Španijo in Irsko med najbolj gorečimi zagovornicami ukrepov proti Izraelu.

Simbolična dvostranska pomoč

Ustavitev dvostranske pomoči ima predvsem simboličen pomen, saj gre le za zneske v višini nekaj milijonov evrov, denimo za projekte tehnične pomoči in usklajevanja standardov. Eno od takšnih področij je energetska učinkovitost. Pomoč civilni družbi in spominskemu centru Jad Vašem bo ostala nedotaknjena.

Razlog za ukrepe so kršitve pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom na področju spoštovanju človekovih pravic in demokratičnih načel. »Grozljiva dejanja, ki se vsak dan dogajajo v Gazi, se morajo ustaviti,« je dejala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.