Bruselj bi lahko s kaznijo Googlu razjezil Trumpa

Evropska komisija je Googlu zaradi kršitev akta o digitalnih trgih naložila dve kazni v skupni vrednosti 890 milijonov evrov. Ameriškemu tehnološkemu velikanu očita, da je v spletnem iskalniku dajal prednost lastnim storitvam, razvijalcem aplikacij pa oteževal usmerjanje uporabnikov k ponudbam zunaj trgovine Google Play, kjer so te lahko cenejše. Globa bi lahko dodatno obremenila čezatlantske trgovinske odnose. Republikanski predsednik Donald Trump je evropske kazni, izrečene ameriškim tehnološkim podjetjem, v preteklosti označeval za izsiljevanje in obliko obdavčitve ter ob njih napovedoval povračilne carinske ukrepe.