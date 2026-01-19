Bruselj bi najprej poskusil z dialogom

V Bruslju pred nadaljnjimi pogovori z ZDA nočejo prilivati olja na ogenj. Potekajo številne razprave na najvišji ravni. Voditelji držav članic se bodo zbrali na izrednem vrhu v četrtek zvečer, da bi se pogovorili o naslednjih korakih. Številni visoki predstavniki EU bodo na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu, na katerem v sredo pričakujejo tudi Donalda Trumpa.

V evropski komisiji so še bolj zadržani do napovedovanja uporabe orodij za zaščito gospodarskih interesov EU, če bo Trump uresničil carinske grožnje. V vodilnih državah članicah jasno zavračajo gospodarsko izsiljevanje, ki ga izvaja republikanec. »Nočemo uporabe carin kot geopolitičnega orožja,« je zatrdil francoski finančni minister Roland Lescure.