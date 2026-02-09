Bruselj bi odrezal Moskvo od denarnih prilivov

Visoki diplomati držav Evropske unije so danes prvič vzeli pod drobnogled predlog novih sankcij proti Rusiji, ki jih je v petek predlagala evropska komisija. To je že 20. sveženj sankcij, s katerimi si želi EU čim bolj zvišati stroške ruske agresije. Pritisk naj bi povečal možnosti, da bo Rusija resno sedla za pogajalsko mizo.

Da je v sankcijah veliko lukenj, je že večkrat opozorila Ukrajina, ki je denimo v ruskih raketah in brezpilotnih letalnikih odkrila dele z Zahoda. Tudi na področju energentov je EU dolgo oklevala in počasi vpeljevala ukrepe.EU Prihodnje leto naj bi v celoti prenehali uvažati ruska fosilna goriva.