    PREMIUM   D+   |   Svet

    Bruselj bi odrezal Moskvo od denarnih prilivov

    Rusija kljub gospodarskim težavam nadaljuje agresijo, EU bo sprejela že 20. sveženj sankcij.
    »Fiskalni prihodki Rusije od nafte in plina so se lani v primerjavi z letom prej znižali za 24 odstotkov,« je dejala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. FOTO: Yves Herman/Reuters
    »Fiskalni prihodki Rusije od nafte in plina so se lani v primerjavi z letom prej znižali za 24 odstotkov,« je dejala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. FOTO: Yves Herman/Reuters
    Peter Žerjavič
    9. 2. 2026 | 19:28
    4:45
    Visoki diplomati držav Evropske unije so danes prvič vzeli pod drobnogled predlog novih sankcij proti Rusiji, ki jih je v petek predlagala evropska komisija. To je že 20. sveženj sankcij, s katerimi si želi EU čim bolj zvišati stroške ruske agresije. Pritisk naj bi povečal možnosti, da bo Rusija resno sedla za pogajalsko mizo.

    Da je v sankcijah veliko lukenj, je že večkrat opozorila Ukrajina, ki je denimo v ruskih raketah in brezpilotnih letalnikih odkrila dele z Zahoda. Tudi na področju energentov je EU dolgo oklevala in počasi vpeljevala ukrepe.EU Prihodnje leto naj bi v celoti prenehali uvažati ruska fosilna goriva.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Pred volitvami

    V predvolilnem govoru je Orban Ukrajino označil za sovražnico

    »Ukrajinci morajo nehati nenehno zahtevati v Bruslju, da se Madžarsko odreže od poceni ruske energije,« je dejal Orban.
    8. 2. 2026 | 16:38
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Razpotja Evropske unije

    Evropska unija se v očeh številnih državljanov kaže kot oddaljena, tehnokratska struktura, ki sprejema odločitve brez jasne demokratične odgovornosti.
    Bojan Bugarič 6. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Stara celina brez hitrosti

    Brez močne evropske obrambe – ki bo imela vsekakor visoko ceno – ne more biti močne EU.
    Peter Žerjavič 4. 2. 2026 | 21:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU in Ukrajina

    Bruselj omahuje glede pogovorov s Putinom

    Evropskim državam še ni uspelo zagotoviti, da bi postale aktiven del mirovnega procesa.
    Peter Žerjavič 1. 2. 2026 | 20:33
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Smučarija in olimpijske igre

    Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

    Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
    Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Anketa

    Barometer: Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

    Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
    Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Šest list nad pragom, a Janja Božič Marolt opozarja: ne posedajmo prehitro

    Če bi upoštevali le opredeljene, bi parlamentarni prag prestopilo šest strank, a Janja Božič Marolt svari pred tovrstnimi preračuni.
    Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijski dnevnik

    Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

    Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
    Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    sankcijeVladimir PutinRusijaEvropska unijaUrsula von der LeyenUkrajinanaftaplinViktor Orban

    Novice  |  Svet
    Afera Epstein

    Policija preučuje poročila, da je Andrew Epsteinu posredoval zaupne dokumente

    Andrew naj bi Epsteinu posredoval zaupna poročila iz obdobja ko je opravljal vlogo trgovinskega odposlanca Združenega kraljestva.
    9. 2. 2026 | 20:27
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Milano – Cortina 2026

    Nizozemska lepotica in partnerica razvpitega vplivneža podrla olimpijski rekord

    Jutta Leerdam je v minulih dneh pritegnila veliko pozornosti. Največ zaradi privlačnega videza, veliko pa tudi zaradi kontroverznega partnerja in zlate kolajne.
    9. 2. 2026 | 20:26
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pritisk na Putina

    Bruselj bi odrezal Moskvo od denarnih prilivov

    Rusija kljub gospodarskim težavam nadaljuje agresijo, EU bo sprejela že 20. sveženj sankcij.
    Peter Žerjavič 9. 2. 2026 | 19:28
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Podražitev nafte

    Opolnoči dražji bencin, dizel in kurilno olje

    Bencin bo dražji za 1 cent, dizel za 2,1 centa, kurilno olje pa za 2,3 centa.
    9. 2. 2026 | 18:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več

