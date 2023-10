Bruselj: Evakuacija v 24 urah ni realna

»Kar je storil Hamas, ni le dejanje terorizma, temveč tudi dejanje vojne,« je dejala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen na obisku v Izraelu. Med drugim je obiskala kibuc Kfar Aza, ki je bil eno od prizorišč najhujših Hamasovih grozodejstev.

Skupaj s predsednico evropskega parlamenta Roberto Metsolo sta izrazili solidarnost z Izraelom. »Jočemo in žalujemo z vami,« je dejala. Poudarila je, da ima Izrael pravico do samoobrambe. Na drugi strani bi v njenih očeh morali skrbeti za humanitarne potrebe Palestincev. V evropski komisiji sicer poskušajo prenesti sporočilo, da Hamasovo teroristično delovanje škoduje palestinski stvari. »Hamas ni le grožnja Izraelu, temveč tudi palestinskim ljudem,« je prepričana Ursula von der Leyen.

Človeški ščit je vojni zločin

Po navedbah Bruslja bi Izrael med uresničevanjem pravice do samoobrambe moral spoštovati mednarodno humanitarno pravo. Civiliste bi moral opozoriti na prihajajoče vojaške operacije in jim dovoliti, da odidejo. »To Izrael počne,« je dejal glasnik evropske komisije Eric Mamer. Ogniti bi se morali večjim humanitarnim posledicam tega. Hamas ne bi smel preprečevati ljudem, da odidejo, in jih uporabljati kot človeški ščit. »To je naslednje grozodejstvo in vojni zločin,« je ocenil Mamer.

Zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je ocenil, da bi takšna opozorila in pričakovana velika gibanja ljudi, ki bi jih sprožila, morala biti realistična. »Popolnoma nerealno je, da se milijon ljudi premakne v 24 urah,« je ocenil Borrell. Opozoril je na vse slabši humanitarni položaj v Gazi. Ponovil je, da omejevanje vode, hrane, goriva in medicinske oskrbe ni v skladu z mednarodnim pravom. Podpirajo Združene narode v prizadevanjih za odprtje humanitarnih koridorjev.

Tudi evropski komisar Janez Lenarčič je pozval k zaščiti civilistov v Gazi, kritične infrastrukture pa po njegovem ne bi smeli napadati, zagotoviti bi morali tudi dostop humanitarni pomoči.