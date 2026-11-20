Blažji režim pri izvozu živil, večja mobilnost mladih in povezovanje na področju trgovanja s kuponi za izpuste CO2 so glavne točke zbliževanja Evropske unije in Združenega kraljestva desetletje po referendumski odločitvi Britancev za brexit. Sporočilo Bruslja je, da se morajo na Otoku najprej izreči o tem, kako si sploh želijo urediti odnose z EU v prihodnosti.

Načrtujejo tudi znižanje stroškov za elektriko s sporazumom o sodelovanju Združenega kraljestva na evropskem notranjem trgu električne energije. Skladno z izjavo z vrha bo sporazum »povezan s finančnim prispevkom Združenega kraljestva za zmanjševanje gospodarske, socialne in ozemeljske neenakosti v EU«.