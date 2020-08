Bruselj in London v večni tekmi s časom

Bruselj in London sta potrebovala skoraj pol leta, da sta dosegla napredek pri tem, kako bo utemeljen dogovor o prihodnjih odnosih. Najnovejši, sedmi krog pogajanj, ki se bo začel danes, je priložnost za nadgradnjo tega napredka, toda naloga, ki je pred njima, še zdaleč ni enostavna.Že nekaj časa ni dvoma, da si tako EU kot Združeno kraljestvo želita skleniti dogovor o prihodnjih odnosih in da maratonska pogajanja niso zgolj predstava za javnost, na koncu katere je pregovorni prepad. Ali bo ta želja dovolj za končni uspeh, je drugo vprašanje.Dve veliki oviriNa poti sta namreč dve veliki oviri: vprašanje konkurenčnosti in ...