    PREMIUM   D+   |   Svet

    Bruselj išče odgovor na Trumpove grožnje

    Del evropskih poslancev je zahteval zamrznitev sprejemanja trgovinskega sporazuma z ZDA.
    Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen se je doslej vzdržala jasnega odgovora na vprašanje, ali bi lahko bila ob morebitnem vojaškem napadu na Grenlandijo aktivirana klavzula o vzajemni obrambi, predvidena v pogodbi o EU. FOTO: Yves Herman/Reuters
    Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen se je doslej vzdržala jasnega odgovora na vprašanje, ali bi lahko bila ob morebitnem vojaškem napadu na Grenlandijo aktivirana klavzula o vzajemni obrambi, predvidena v pogodbi o EU. FOTO: Yves Herman/Reuters
    Peter Žerjavič
    15. 1. 2026 | 20:26
    15. 1. 2026 | 20:29
    V Bruslju so se doslej na napovedano ameriško poseganje po Grenlandiji odzivali predvsem retorično. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen denimo sploh ni hotela odgovoriti na vprašanje, ali bi bila ob morebitnem vojaškem napadu na Grenlandijo lahko aktivirana klavzula o vzajemni obrambi, predvidena v pogodbi o EU.

    Bolj konkretni predlogi prihajajo iz evropskega parlamenta, kje številni menijo, da bi morali narediti konec popuščanju Trumpu.  Predvideno je, da bo parlamentarni odbor za zunanjo trgovino o črtanju carin za industrijske proizvode glasoval konec januarja, a vse več je pozivov, naj poslanci v novih okoliščinah odločanje odložijo.

    Več iz teme

    GrenlandijaArktikaEvropska unijaNatotrgovinaZDADonald TrumpUrsula von der LeyenEvropski parlament

