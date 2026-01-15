Bruselj išče odgovor na Trumpove grožnje

V Bruslju so se doslej na napovedano ameriško poseganje po Grenlandiji odzivali predvsem retorično. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen denimo sploh ni hotela odgovoriti na vprašanje, ali bi bila ob morebitnem vojaškem napadu na Grenlandijo lahko aktivirana klavzula o vzajemni obrambi, predvidena v pogodbi o EU.

Bolj konkretni predlogi prihajajo iz evropskega parlamenta, kje številni menijo, da bi morali narediti konec popuščanju Trumpu. Predvideno je, da bo parlamentarni odbor za zunanjo trgovino o črtanju carin za industrijske proizvode glasoval konec januarja, a vse več je pozivov, naj poslanci v novih okoliščinah odločanje odložijo.