Bruselj je klonil pod pritiskom kmetov

S sprejetjem novih,­ blažjih okoljskih pravil za ­evropske kmete še na ravni držav­ članic,­ v svetu EU, se končuje eden od večjih pretresov v zadnji fazi bruseljske petletke. V kočljivem predvolilnem času je evropska politika popustila kmetom. Po uradnih razlagah EU so z ublažitvijo zelenih pogojev odgovorili na zaskrbljenost kmetov v zadnjih mesecih.

Kljub vse več dokazom, da nam grozi ekološki kolaps, evropske vlade in politiki blokirajo nove ukrepe za zaščito narave in odprav­ljajo ukrepe, ki so bili sprejeti, piše v odprtem pismu 140 nevladnih organizacij. Rešitve za težave kmetov da so napačne, saj škodijo planetu.