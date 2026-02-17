Bruselj je začel preiskavo delovanja Sheina

Evropska komisija je danes začela še preiskavo proti kitajskemu trgovskemu podjetju Shein, ki bi s svojimi dejavnostmi lahko kršilo akt o digitalnih storitvah (DSA). Pod drobnogledom bo zasnova Sheina glede spodbujanja zasvojenosti, preglednosti priporočilnih sistemov in prodaje nezakonitih izdelkov, vključno z gradivom, povezanim s spolno zlorabo otrok.

Med drugim bodo preiskovali sisteme, ki jih ima Shein vzpostavljene za omejevanje prodaje nezakonitih izdelkov v EU, kot so seksualne lutke, podobne otrokom. Preučevali bodo tudi sisteme podeljevanja točk ali nagrad potrošnikom, ki bi lahko bili zasvajajoči in imeli negativen učinek na njihovo dobrobit.