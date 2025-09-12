Bruselj kaže posluh za težave avtomobilske industrije

V nadaljevanju preberite:

Prepoved prodaje novih avtomobilov z motorji z notranjim zgorevanjem leta 2035 je znova žgoče politično vprašanje v EU. Tako desni del politike kot velik del industrije pritiskata, da bi se morali temu cilju odpovedati ali ga vsaj čim bolj omiliti. Težave proizvajalcev avtomobilov so del širših težav industrije na stari celini.

V takšnem kontekstu se je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen na tretjem strateškem dialogu srečala s predstavniki evropske avtomobilske industrije, socialnimi partnerji in drugimi najpomembnejšimi akterji. V dialogu so bile ključne razprave osredotočene na zagotavljanje evropskega vodstva na področju električnih vozil, pospeševanje inovacij pri avtonomnih in povezanih vozilih ter krepitev evropske industrije proizvodnje baterij.

V Bruslju se še ne odrekajo koncu prodaje klasičnih avtomobilov z bencinskimi in dizelskimi motorji čez deset let. Prepričani so, da se elektrifikacija cestnega prometa pospešuje. Prodaja električnih vozil se je v prvi polovici leta povečala za četrtino. Tako je dosegla 17-odstotni tržni delež, skupaj s priključnimi hibridnimi vozili pa že 25 odstotkov.