Bruselj kaznoval Muskov X s 120 milijoni evrov

Evropska komisija je kaznovala omrežje X z globo v višini 120 milijonov evrov. V postopku, ki je trajal dve leti, so ugotovili, da je družba v lasti Elona Muska kršila novo zakonodajo EU o digitalnih storitvah (DSA) v treh točkah.

Prva kršitev je zavajanje z modrim znakom, ki v praksi ne zagotavlja, da je uporabnik res preverjen. Poleg tega so ugotovili, da je X kršil DSA glede odložišča za podatke o oglaševanju, v katerem bi morali biti med drugim tudi podatki o naročniku oglaševanja.

Brez dostopa

V tretjem delu je X kršil DSA, ker ni zagotovil dostopa raziskovalcem do podatkov o njegovem delovanju. Ti bi lahko, denimo, preučevali konkretno delovanje platforme, na primer pri vsebinah, ki so nevarne za otroke, ali pri širjenju nezakonitih antisemitskih vsebin.

Po posameznih točkah kršitev je bil X kaznovan s 45, 35 in 40 milijoni evrov. To je prva globa od začetka veljave DSA. Kot so pojasnili viri pri EU, je globa sorazmerna; pri njeni višini so upoštevali merila, kot so narava, trajanje in resnost kršitve. Postopek, ki je povezan z delovanjem algoritma in dajanjem prednosti posameznim objavam, po navedbah v Bruslju še traja.

Kazen je razmeroma nizka v primerjavi z milijardnimi globami za Google, ki je kršil protimonopolna pravila EU z izkrivljanjem konkurence. Zgornja meja za globo po DSA je šest odstotkov svetovnega prometa podjetja, ki je kaznovano.

Kako se bodo odzvale ZDA?

Ameriški podpredsednik J. D. Vance je že ponoči bentil nad pričakovano odločitvijo Bruslja in govoricami, da bo evropska komisija naložila X globo v višini več sto milijonov dolarjev, »ker ni izvajal cenzure«. Po mnenju Vancea bi EU »morala podpirati svobodo govora, ne pa napadati ameriških podjetij zaradi neumnosti«.

Ameriški podpredsednik J. D. Vance očita Bruslju, da želi izvajati cenzuro. FOTO: Tom Brenner/Reuters

Washington je že v kontekstu trgovinskih pogajanj napadal EU, češ da s svojo zakonodajo na muhi drži ameriške digitalne orjake, in zahteval njeno odpravo. To povezujejo tudi z znižanjem carin na jeklo in aluminij, ki znašajo 50 odstotkov.

V Bruslju so sicer branili regulatorno avtonomijo Unije, a po drugi strani so bili tarča očitkov, da pod pritiskom ZDA odlašajo z odločitvami.

Evropska komisija zavrača ameriške očitke o cenzuri in pojasnjuje, da današnja odločitev ni povezana z moderiranjem vsebin, temveč s transparentnostjo. »S prvo odločitvijo o neizpolnjevanju zahtev po DSA je družba X odgovorna za ogrožanje pravic uporabnikov in izogibanje odgovornosti,« je dejala izvršna podpredsednica evropske komisije Henna Virkkunen.