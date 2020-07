Bruselj korak na poti k normalizaciji odnosov

Srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski premier Avdullah Hoti sta po tem, ko sta se na petkovi videokonferenci pod okriljem Francije, Nemčije in EU zavezala k nadaljevanju dialoga korak za korakom, prvega naredila na včerajšnjem virtualnem srečanju z visokimi predstavniki Unije. Naslednji bo na vrsti v četrtek, ko se bosta srečala v Bruslju.Posebni odposlanec EU za dialog Srbije in Kosova Miroslav Lajčak je po včerajšnjem srečanju, na katerem sta se Vučić in Hoti sporazumela o glavnih elementih procesa in agendi sestanka v Bruslju, ocenil, da se dialog o normalizaciji odnosov med državama po dvajsetih mesecih končno ...